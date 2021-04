Le week-end dernier, Paul Mirabel s'est rendu à Barcelone. Là-bas, il y a de belles choses : par exemple, il y a des endroits où quand on a faim, on peut s’assoir pour déjeuner et on nous apporte à manger. Ça s’appelle « un restaurant ». C’est bien comme concept, Paul a hâte que ça arrive en France un jour.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien ? Ben écoutez, moi aussi ça va.

Je suis parti à Barcelone le week-end dernier, pour un motif professionnel impérieux. Le motif professionnel impérieux, c’est que ben j’étais jamais allé à Barcelone.

Non j’y suis allé pour des raisons professionnelles, je précise puisque je sais que sur Internet il y a des gens qui ont du temps pour commenter comment d’autres dépensent le leur. J’ai fait un test PCR pour y aller et un pour revenir, négatifs les deux. Comme mon compte en banque après un week-end à Barcelone d’ailleurs.

Ça fait deux tests PCR en 48 heures. Autant vous dire qu’on ne m’a jamais autant pénétré la narine droite de toute ma vie. Là actuellement ma narine droite, c’est le Canal de Suez. Canal de Suez qui a été bloqué par un container cette semaine d’ailleurs.

Vous constaterez la transition discrète mais néanmoins efficace. Comme Morgane Cadignan. Ça m’a appris deux choses cette information, déjà ça m’a appris où se situait le Canal de Suez. Jusqu’à présent Suez je croyais que c’était le nom de l’attaquant de l’Uruguay.

Ça m’a permis de savoir également où était passé le meuble Ikea que j’avais commandé la semaine dernière. Ben il est là, sur un bateau en Egypte.

J’ai pris l’avion pour aller à Barcelone donc, pour une raison très simple, c’est que le métro ne va pas jusque là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l’avion c’est le truc avec des ailes qu’on prenait avant pour aller ailleurs quand on voulait pas rester chez nous.

J’avais une petite bouteille d’eau à l’aéroport, qu’on m’a forcé à boire aux contrôles de sécurité d’ailleurs, puisqu’apparemment tu peux détourner un avion avec une bouteille d’eau. J’ai pas compris cette règle d’ailleurs. Tu peux prendre l’avion avec une planche à voile, mais tu peux pas prendre l’avion avec une bouteille d’eau. Je sais pas, peut être qu’ils ont peur que je mouille le copilote.

