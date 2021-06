En ce moment, comme la vie normale reprend peu à peu son cours, Paul Mirabel lit des livres de motivation. Il nous partage les quelques conseils qu'il a pu y trouver.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ? Ben écoutez moi aussi ça va.

Voilà. À part ça, j’ai appris qu’un français sur deux était officiellement vacciné contre le coronavirus. Ça m’angoisse puisque j’arrive pas à savoir si ça signifie qu’il y a une personne sur deux qui est vaccinée ou une personne sur deux qui n’est pas vaccinée. Ça fait une semaine que je me réveille la nuit avec des spasmes en pensant à ça.

Vu que la vie normale reprend peu à peu son cours, j’essaye d’entreprendre en ce moment en lisant des livres de motivation. Le premier conseil qu’ils préconisent dans mon livre c’est de se lever à 5h du matin et de lire 15 pages par jours. Moi je me suis trompé, au début je me suis levé à 15h et j’ai lu 5 pages par jours. Et je peux vous dire que ça fonctionne beaucoup moins.

Il est écrit également que se réveiller à 5h du matin donne une dynamique pour la journée à venir. Euh non. Se lever à 5h du matin ça donne clairement une dynamique pour être boulanger et pour faire des croissants mais c’est tout. C’est des conseils et des mantras très particuliers dans le livre en plus, comme par exemple : « Réveillez le millionaire qui est en vous ». Ça veut dire que déjà, ben il y a quelqu’un en moi.

Ben premièrement « Bonjour Monsieur ». On rentre pas dans des gens qu’on connait pas et encore moins sans leur demander. Et en plus il s’est endormi. Et tu t’endors pas non plus dans des gens que tu connais pas.

On trouve aussi des conseils comme : « Si tu peux faire 1 euro, tu peux faire un million de plus ». Ben c’est vrai que dit comme ça, ça à l’air facile comme programme. Je me demande ce que je fais encore ici d’ailleurs. Normalement avec tous les euros que j’ai faits à France Inter, je suis censé être sur un yacht à Ibiza.

Il y a même parfois des directives un peu agressives, comme par exemple : « n’oublie jamais que tu es un requin parmi les poissons ». Moi maintenant dès que je me lève, je me dis : « allez Paul, t’es un requin ». À l’entrée ce matin il y la sécurité qui m’a dit : « vous êtes qui monsieur ? ». J’ai dit : « Ben, je suis un requin ». Donc vous allez me laisser rentrer.

D’après le livre, c’est super simple d’être milliardaire. Je vous donne l’astuce, il suffit juste, je cite, de : « voir grand et d’être ambitieux ». Je sais pas trop comment l’appliquer d’ailleurs. Parfois je suis en terrasse en plein après-midi puis on me dit : « qu’est ce que vous faites encore là monsieur? ». Ben là, je vois grand et je suis ambitieux. Avec une grenadine certes, mais je suis ambitieux.

