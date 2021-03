.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ? Ben écoutez moi aussi, ça va.

Vous avez vu maintenant je ne viens plus le lundi, je viens le jeudi. Alors je ne sais pas comment ça s’organise exactement mais je crois qu’il y a quelqu’un chez France Inter qui pour savoir quel jour je viens, jette des fléchettes sur un calendrier.

Je crois que c’est la même personne d’ailleurs qui gère le planning de réouverture des théâtres, sauf que là apparemment, ben elle n'a plus de fléchettes.

Figurez-vous que parallèlement à ce bouleversement d’agenda, il s’est passé plusieurs choses dans l’actualité depuis la dernière fois.

Il y a notamment les Daft Punk qui se sont séparés et le réalisateur Igor Gotesman qui a perdu son chien.

Moi en plus comme je lis un peu les informations en diagonale, au début j’ai compris que « les Daft Punk s’étaient séparés de leur chien ». Je me suis dit « ah oui effectivement, rien ne va plus sur cette planète ». Après ça ne m’aurait pas complètement étonné non plus au vu de la période actuelle.

Il y a une semaine il faisait -10 degrés partout en France, hier après midi j’étais en tee-shirt sur ma terrasse. Et ce n’est pas normal comme situation au mois de mars, d’autant plus que je n’ai pas de terrasse.

Comme il faisait beau, j’en ai profité pour aller me promener sur les Quais de Seine ce week-end.

Souvent on se demande d’ailleurs où sont passés les 25 000 nouveaux cas par jours. Ben je peux vous dire qu’ils sont sur les quais, en train de manger du saucisson.

Du coup, par précaution, j’ai encore fait des tests Covid récemment. Ça va, c’était que la 37ème fois en trois jours. Là, actuellement, je peux vous assurer que les stations de ski sont fermées mais que mes sinus sont ouverts. Et d’après ces tests, je n’ai pas d’anticorps. Du coup j’en profite pour passer une annonce sur France Inter, si quelqu’un vend des anticorps, je suis preneur.

Même d’occasion. Normalement j’ai vérifié en anticorps, je fais du 44.

Ça fait bientôt un an d’ailleurs qu’on traverse cette épidémie. Je pensais avoir tout vu de saugrenu pendant cette période, puis j’ai lu ce week-end qu’à la Baule, il y a un monsieur de 50 ans, on l’appellera Fabrice, qui s’est fait attraper en train de faire un footing pendant les horaires de couvre feu et qui, pour éviter une amende, s’est enfuit à la nage. Ben dis donc Fabrice ? Moi je savais qu’on pouvait faire un délit de fuite en courant, mais je ne savais pas qu’on pouvait le faire en nageant le papillon. Alexia peut-être que vous l’avez vue passer sous votre bateau d’ailleurs. Surtout qu’ils l’ont très rapidement retrouvé ensuite Fabrice, pour la simple et bonne raison que ce n’est pas un dauphin.

