Ben écoutez moi ça a rarement été aussi bien puisque c’est la première fois que pour préparer l’émission j’ai dû regarder un match de foot.

Normalement on doit regarder des films en noir et blanc ou lire des livres avec plein de mots compliqués. Là, la plus grosse difficulté que j’ai eue, c’est qu’à un moment pendant le match il fallait envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C’est le début de l’Euro donc ce vendredi. Je préfère prévenir, il ne va plus falloir compter sur moi pour répondre à des mails là. Je peux vous dire qu’entre travailler ou Pologne-Slovaquie, ben Pologne-Slovaquie.

On a la chance de pouvoir en discuter avec Robert Pirès en plus, qui a porté le maillot de l’équipe de France. Vous êtes le deuxième Robert le plus connu en France d’ailleurs, juste après le dictionnaire.

Je crois que vous avez influencé beaucoup de fans de foot également, puisqu’à la sortie de chaque émission Nagui me dit : « il faut que tu muscles ton jeu/tes blagues Paul. Si tu muscles pas ton jeu, attention ».

La grande nouvelle de cet Euro c’est évidemment le retour de Karim Benzema en sélection. C’était long. Je crois que dans la hiérarchie des attaquants de l’équipe de France, il y avait Mbappé, Griezmann, Giroud, Brigitte de la compta, Nagui, Mcfly et Carlito, Evelyne Delia et Karim Benzema. On a la chance en plus d’avoir comme entraîneur Didier Deschamps. Didier Deschamps il a un palmarès qui donne envie d’inventer un autre mot que palmarès. Il a tout gagné dans sa vie, là franchement je pense que cette année, c’est lui qui va gagner Roland Garros.

J’adore Didier Deschamps en tant que coach et en tant qu’humain aussi, à la dernière coupe du monde, il a dit : « Si j’ai pris Adil Rami ce n’est pas pour qu’il joue, c’est parce qu’il met une bonne ambiance ». Mais si tu voulais quelqu’un qui mette une bonne ambiance, ben il fallait prendre David Guetta. Je le trouve meilleur que d’autres coachs, notamment Raymond Domenech. J’avais acheté le livre de Raymond Domenech d’ailleurs, ancien sélectionneur de l’équipe de France dans lequel il donne ses meilleurs conseils d’entraîneur. Raymond Domenech. J’avais envie de lui dire : « Euh Raymond, s’il existait un livre avec tes meilleurs conseils d’entraîneurs, ben il fallait le lire le livre Raymond. »

Il fallait pas lire "Martine va en Afrique du Sud".

On a une très bonne équipe cette année en plus. Je parle de l’équipe de France hein, pas sur le plateau. Il faut pas non plus exagérer. On a une attaque Mbappé-Benzema-Griezman. Je pense qu’il y a des pays étrangers qui vont refermer leur frontière juste en voyant notre attaque. T’imagines le mec qui doit défendre en face de ça , il doit se dire : mais pourquoi j’ai pas fait de la radio moi dans la vie ?

Killian Mbappé, c’est extraordinaire ce qu’il a réussi à faire. Il a réussi à rendre populaire le prénom Killian. Je suis à 2 ballons d’or d’appeler mon fils Killian là. J’ai fait un spectacle devant Killian Mbappé une fois d’ailleurs, il était tellement rapide qu’il rigolait déjà à des blagues qui n'étaient pas encore arrivées.

Il y a un joueur que j’aime beaucoup dans cette équipe de France aussi, c’est Ngolo Kanté. C’est pour ça que comme vous pouvez le constater, j’ai logiquement acheté le maillot de Adrien Rabiot. J’ai choisi le maillot du seul joueur sur 26 qui vient de se blesser à la cheville. Il court partout Ngolo Kanté. Vraiment je le vois partout. Hier, à la mi-temps du match, je suis allé chercher des chips dans ma cuisine, il y avait Ngolo Kanté.

Il y a un joueur qui m’intrigue aussi, c’est Ousmane Dembélé. Vraiment c’est un joueur fantastique, juste je sais pas si c’est rassurant de miser nos espoirs offensif sur un joueur qui, à 24 ans, ne sait toujours pas si il est gaucher ou droitier. Une fois on lui a posé la question il a répondu « ben je suis les 2 ». C’est exactement la même réponse que quand tu demandes à Daniel s'il est gentil ou méchant. Il est dans le groupe Dembélé mais il est pas sûr d’être titulaire. Je sais ce que c’est que d'être dans ce cas-là puisque moi aussi en début d’année j’étais remplaçant dans l’émission, Nagui il me faisait rentrer que quand Guillermo Guiz était blessé ou suspendu.

