Paul Mirabel a eu une idée : on devrait faire « les » journées des droits des femmes. On enlève toutes les journées qui ne servent à rien dans l’année et on les remplace par les journées des droits des femmes.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ? Bon écoutez, moi aussi ça va.

J’ai passé mon week-end à écouter le nouvel album du rappeur Booba. J’aurais rêvé qu’on l’invite ici d’ailleurs pour que Nagui lui dise en face à face : « alors Booba, figurez-vous que Morgane Cadignan ne vous aime pas », puis qu’ensuite nous n’ayons plus de nouvelles de Morgane Cadignan. Aperçue pour la dernière fois dans les locaux de France Inter.

Moi j’adore Booba en plus, quand je l’écoute, il me donne envie de me battre contre des ennemies que je n’ai même pas encore. Pendant longtemps même je cherchais à lui ressembler, et comme vous pouvez le constater, ce fût un échec cuisant. Puisque là je ressemble plus à la manageuse de Booba qu’à Booba.

J’ai eu un petit souci sinon cette semaine. J’ai perdu mon badge pour rentrer chez France Inter. Du coup on m’a fouillé à l’entrée ce matin. Puis j’ai dis : « ne vous inquiétez pas, je travaille avec Nagui », ils m’ont dit : « bon ben on va quand même vous fouiller une deuxième fois alors ».

Après je reconnais qu’il y a eu beaucoup plus important ces derniers jours. C’était la journée des droits des femmes ce lundi 8 mars. D’ailleurs j’ai vu qu’il y avait un problème à ce niveau-là dans les mentalités puisque j’ai demandé à un ami ce que lui évoquait le 8 mars, il m’a dit : c’est la date de la Remontada du Barça contre le PSG. Je lui ai dit : « certes, mais ça n’a pas de rapport avec les droits des femmes ». Il m’a répondu : « oui, mais il y a hors-jeu sur le 4ème but du Barça ». Preuve qu’il y a vraiment des choses à changer. Et que pour défendre les droits des femmes, il ne faut pas mettre la défense du PSG.

Moi ce qui me choque le plus dans cette histoire, c’est qu’on soit obligé d’instaurer une journée pour rappeler des choses qui sont censées être acquises par tout le monde. D’ailleurs Killian Mbappé il a dit un jour : « moi sur un terrain de foot, tu me parles pas d’âge ». Et bien je pense que c’est exactement pareil, dans le travail, tu ne me parles pas de sexe. Tu ne peux pas dévaluer le salaire de quelqu’un juste par rapport à ce qu’il représente. C’est exactement comme si à la salle de sport on me faisait payer plus cher puisque j’étais maigre. En plus ça me touche particulièrement comme cause, puisque j’ai grandi avec des femmes, par exemple ma manageuse est une femme, ma mère est une femme, même ma future femme est une femme.

D’ailleurs, je trouve que c’est pas assez une seule journée dans l’année pour valoriser ce combat. Par exemple, le week-end de l’ascension, il dure plus longtemps. Alors qu’on ne défend rien du tout. Du coup j’ai une solution à proposer. Je pense qu’on devrait faire « les » journées des droits des femmes. On enlève toutes les journées qui ne servent à rien dans l’année et on les remplace par les journées des droits des femmes.

Par exemple là le 20 février, c’était la journée mondiale du pangolin. Bon, on ne l’a pas trop fêté cette année, pour des raisons évidentes de pandémie. Je crois que même les pangolins ils se sont dit : « non franchement cette année, on va peut-être se la jouer discret ». Ben moi je suis pour qu’on enlève le 20 février et qu’on le remplace par une 2ème journée mondiale des droits des femmes. C’est important comme démarche. Il y a même eu une manifestation place de la République à Paris ce dimanche pour soutenir cette cause.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !