Bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour Julien Clerc, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ?

Ben écoutez moi aussi, ça va. J’ai passé une très bonne Saint-Valentin hier soir. J’avais tout prévu, un bon repas, des belles fleurs, un bon film. Il me manquait juste une chose, c’est une fille avec qui faire la Saint-Valentin. Je devais la faire avec Angélina Jolie normalement, mais malheureusement elle a annulé au dernier moment, à cause d’un problème aux ligaments croisés / de transport.

Sinon, j’ai eu une très bonne nouvelle récemment, c’est que je pars en tournée pour la 1ère fois avec mon spectacle l’année prochaine. Enfin ça c’est ce qui est prévu pour l’instant, avant que ce soit reporté à cause d’un variant du variant du variant qui aurait lui-même varié. Je suis très heureux puisque c’est une grosse tournée qu’on organise. Tout le monde voit les salles dans lesquelles joue Florence Foresti ? Ben moi c’est pas ça du tout.

Je vais jouer mon spectacle dans des grandes villes, comme Lille, Bordeaux et Lyon, mais aussi dans des moins grandes villes comme Nevers, Bourgoin-Jalieux et Guipavas. Alors je ne sais pas où c’est Guipavas sur une carte mais juste au nom, je sais que c’est… loin. Phonétiquement, Guipavas ça ne transpire pas la 4G. On dirait le nom d’un réalisateur de film pas très connu : « Alors autant j’ai bien aimé le dernier Tarantino, autant j’ai moins compris le dernier Guipavas ». Je me suis renseigné, apparemment c’est une ville pas loin de Brest. Sauf que géographiquement parlant, tout est loin de Brest. Même Brest centre, c’est loin de Brest. On m’a dit de ne pas dire ça sur Guipavas, puisque je risquais d’avoir des problèmes avec les gens qui y habitent. Au pire c’est pas très grave, si je me froisse un peu avec 4 personnes, je pense que je devrais arriver à gérer en terme de logistique.

J’ai vraiment hâte de partir en tournée pour la première fois. J’ai déjà joué dans certaines villes en France, comme par exemple Marseille. Étonnant comme ville d’ailleurs, j’ai entendu là-bas des phrases que tu ne peux entendre qu’à Marseille, telles que : « il est tarpin bien ton spectacle ». Ce qui signifie, je crois : « j’ai beaucoup apprécié ta prestation humoristique ».

J’ai déjà joué à Besançon aussi. Il y a de très belles choses à voir à Besançon je trouve, il y a par exemple des trains pour vite rentrer à Paris. Une fois, sur un bus à Besançon, j’ai même vu une pub pour Harry Potter 3.

