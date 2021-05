Paul Mirabel a passé le week-end en Suisse. Or, les suisses sont réputés pour être lents. Et ça, ça ne l’a pas trop dépaysé, il s'est senti très heureux parmi ses semblables. Il était presque un peu hyperactif là-bas d'ailleurs.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ? Ben écoutez moi aussi ça va.

Je suis reposé en ce moment, puisque je suis parti en Suisse ce week-end, pour un motif professionnel impérieux bien sûr.

Le motif professionnel impérieux cette fois-ci, c’est que j’avais des amis à voir en Suisse. C’est un très beau pays la Suisse d’ailleurs. C’est à moins de 3h de la France. C’est très pratique si tu veux partir en week-end ou fuir le fisc.

Je ne veux pas contribuer aux clichés non plus, mais c’est un pays où les gens sont également réputés pour être lents.

Alors ça, ça ne m’a pas trop dépaysé je vous avoue, je me suis senti très heureux parmi mes semblables. J’étais presque un peu hyperactif là-bas d’ailleurs. Il y a même des gens qui m’ont dit : « excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu moins vite monsieur s’il vous plaît ? ». Je ne voulais pas croire à ce cliché au début, puis j’ai appris entretemps qu’il n’y avait pas de fastfood Quick en Suisse. Je pense qu’ils ont vu le nom du restaurant, et qu’ils ont pris peur.

C’est un pays où les gens sont très polis également. Il ont une règle de politesse en Suisse d’ailleurs, qu’on n'a pas en France, qui est que quand tu ne connais pas quelqu’un dans la rue, ben tu ne lui parles pas. Et franchement, c’est bien.

Après nous à Paris c’est un peu différent, puisqu’il y a une règle tacite qui dit que même quand tu connais quelqu’un dans la rue, ben tu ne lui parles pas non plus. J’ai croisé Nagui récemment dehors, qui, quand il m’a vu m’a dit : « non je suis désolé j’ai pas de pièce monsieur », puis il est parti sur Taratata.

J’étais à Genève ce week-end précisément, pour des raisons absolument non fiscales. Ils ont vu mon patrimoine ils ont dit : « merci monsieur c’est gentil d’avoir essayé ».

Un des principaux monuments à voir là bas c’est le jet d’eau de Genève. Comme son nom l’indique, ben c’est un jet d’eau, qui jette donc de l’eau. Voilà, c’est ça le principal monument là-bas.

Je suis rentré chez moi à Paris après, j’ai vu qu’il y avait une canalisation qui avait coulé dans ma salle de bain, je me suis dit : « tiens, plein de petits monuments partout».

