Dans cette chronique, Paul Mirabel nous raconte son rapport à la fête de Noël

Bonjour Leïla, Bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Bon écoutez moi aussi ça va. Nagui n’est pas là aujourd’hui. Je vais enfin pouvoir parler plus de 7 secondes, sans me faire interrompre. Il m’interrompt tellement souvent en ce moment que parfois la nuit je rêve que je discute avec quelqu’un, et là d’un coup il y a Nagui qui apparaît pour me couper la parole.

Je suis content d’être là, c’est la période de Noël en ce moment. J’aime beaucoup ce moment de l’année. J’ai enquêté par contre, et je crois que Noël c’est un acronyme qui signifie : « période de l’année où tu découvres des gens de ta famille dont tu ne soupçonnais pas l’existence ». Moi l’année dernière, en plein repas de Noël, il y a quelqu’un qui est sorti inopinément d’une bûche et qui m’a dit : « enchanté, je suis ton cousin Charles ». J’ai dis : « bon ben enchanté Charles, ravi de faire ta connaissance ». C’était pas une raison pour détruire le gâteau.

Il va y avoir un problème cette année juste. Puisqu’ils ont dit que pour les fêtes il fallait pas être plus de 6 chez soi. Sauf que dans ma famille on est 7. Je pense que cette année, ben c’est Charles qu’on va sacrifier. C’est pas moi qui l’ai dit Charles, c’est les gestes barrières.

Je sais qu’en plus cette année, il y a forcement quelqu’un de ma famille qui va me poser cette question : « Alors ça se passe bien ta carrière dans l’humour ? J’ai vu que tu étais sur France Inter ? ». Ben du coup la réponse est évidente, non. Après on va me demander : « est-ce que Nagui il est sympa en vrai? » Je vais répondre : « Charles, est-ce que je peux reprendre un peu de bûche s’il te plaît? »

Non franchement j’aime beaucoup Noël. C’est le moment de l’année où je travaille le plus en tant que comédien, puisque chaque année je dois faire croire à ma grand mère que c’est une bonne idée de m’offrir un livre avec les 100 meilleures blagues de l’année écoulée. Du coup pour le rentabiliser, je vais vous en lire une : « Que font 2 brosses à dents le 14 Juillet? Un feu dentifrice ». Voilà, alors n’hésitez pas à venir me voir en spectacle, tous les mercredis, jeudis et vendredis.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !