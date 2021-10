Ce matin, Paul Mirabel nous raconte comment il a vécu la panne des réseaux sociaux…

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va, tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va.

J’ai failli ne pas pouvoir être là ce matin juste puisque hier soir, je suis allé voir le nouveau James Bond, ce qui était un bon programme jusqu’au moment où j’ai découvert que le film durait 2h45. Ce qui normalement est la durée pour se rendre à Grenoble, pas pour regarder un film. Je suis allé à la séance de 22h en plus, et ça m’a conforté dans l’idée que le nom du film ne devrait pas être « Mourir peut attendre » mais « Dormir peut attendre ». Puisque 2h45 c’est pas un film, c’est carrément un CDI. 2h45, je m’attendais même à ce qu’il y ai une petite mi-temps avec un discours de Didier Deschamps, pour nous dire de pas lâcher et de continuer à faire des efforts.

En plus de ça, je me suis fait crier dessus à l’entrée de la maison de la radio ce matin, puisque j’ai oublié mon badge. Il y a la dame de l’accueil qui m’a dit : « monsieur il faut pas oublier son badge ». Je lui ai dit : « ben c’est le principe de l’oublie en fait, c’est que j’ai pas fait exprès». Je me suis pas levé ce matin en me disant : « tiens cette semaine il faut que j’aille voir "L’Homme de la Cave" et que j’oublie mon badge».

Surtout que je lui ai poliment demandé si elle pouvait m’ouvrir l’ascenseur, mais je crois que ça faisait trop d’informations pour un lundi matin, puisqu’elle m’a dit : « vous exagérez monsieur, je suis pas portière ». Ben moi non plus je suis pas chroniqueur, pourtant toutes les semaines je fais comme si j’avais quelque chose d’intelligent à raconter ici.

Je me suis d’ailleurs fait une réflexion suite à cette histoire, Nagui, je ne vous ai jamais vu rentrer dans la maison de la radio. Ce qui m’emmène à une théorie, je pense que vous habitez ici. Et que là on est juste des gens qui ont peu pris leurs libertés dans votre salon. D’ailleurs, c’est presque étonnant que vous nous ayez pas déjà demandé de retirer nos chaussures.

Je me suis même dit que j’allais vous poser la question par téléphone cette semaine, mais malheureusement il y a eu une panne sur WhatsApp. J’étais avec des amis quand c’est arrivé d’ailleurs et ça m’a permis de faire quelque chose que je n’avais pas fait depuis longtemps, c’est à dire, leur parler. C’est bien comme activité, ça consiste à faire l’inverse de ce que je fais durant cette émission. C’est à dire que quelqu’un t’adresse la parole et après, ben tu peux lui répondre. Et ça chacun son tour jusqu’à ce que un des deux en ai marre.

