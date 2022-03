La période n'est pas très réjouissante et Paul trouve que les gens n'y mettent pas beaucoup du leur pour aider à recevoir de bonnes nouvelles. L'avantage c'est que maintenant il est prêt à tout recevoir comme informations…

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va.

C’est la fin du masque obligatoire aujourd’hui. Même si je vous avoue que j’ai croisé certains visages ce matin dans la rue et je pense qu’il y a des gens pour qui ça aurait du rester obligatoire. Je vais être sincère, je crois que ce matin j’ai vu des visages qui ne sont pas homologués par l’agence nationale de santé publique. Puisque normalement quand tu possèdes moins de 4 dents, le masque ne devrait pas être facultatif.

Bon après je vous dis ça, j’ai conscience que j’ai pas une tête totalement exemplaire non plus. Je sais que si tu me croises avant 9h du matin, tu peux croire que j’élève actuellement trois enfants en bas âges qui ne font pas leurs nuits.

C’est bizarre la fin du port du masque. Il y a des gens que j’ai rencontré pendant la pandémie dont j’ai découvert le visage aujourd’hui. Je suis content de pas m’être marié pendant cette période d’ailleurs. Sinon dans quelques années on m’aurait dit : "Alors, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés avec ta femme Paul?", j’aurais dit : "ben en 2021 jusqu’au cou et en intégralité le 14 Mars 2022".

C’est également la fin du pass vaccinal aujourd’hui. Je sais pas si ça a vraiment été respecté par contre. Il y a par exemple des gens qui se servaient du pass d’autres personnes. J’ai un ami qui s’appelle Hubert, là ça fait 6 mois que dans tous les bars il s’appelle François et dans tous les restaurants il s’appelle Maxime. J’étais perdu du coup sur mon téléphone je l’ai enregistré à Hubert-François-Maxime.

Mais heureusement ça fait partie des bonnes nouvelles de l’actualité. Il faut s’en réjouir puisqu’il y en pas beaucoup honnêtement. Je sais pas vous mais en ce moment tu t’endors rarement le soir en disant : "ah enfin une belle journée paisible qui vient de se terminer". Moi là ça fait 2 semaines que si je veux m’endormir à 22h il faut que j’aille me coucher à 16h30. Je peux même vous donner le nombre exact de carreau sur mon plafond. C’est à peu près l’équivalent du nombre de chroniques de Tanguy Pastureau sur France Inter, soit 17936.

