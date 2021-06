Paul Mirabel nous le dit : à la base, il devait être rappeur. Le P de PNL c’est d’ailleurs pour Paul, mais bien sûr ça la presse n’en a pas parlé.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien toujours ?

Ben écoutez, moi aussi ça va.

J’ai bien préparé l’émission aujourd’hui puisque j’ai fini de lire le livre de Guy Savoy sur la soupe de potiron qu’on a reçu en février, donc c’est bon je suis prêt. Professionnel.

Je suis très heureux qu’on vous reçoive aujourd’hui Clara Luciani. Je vous ai vue en concert à l’Olympia il y a 2 ans. Et je tiens à dire que vous chantez et dansez extrêmement bien. Normalement j’écoute exclusivement du rap, c’est pour ça qu’en un an chez France Inter j’ai gagné deux points sur 1700 au blind test. Dont un en trichant. Mais là vraiment en sortant de l’Olympia, j’avais envie d’aller danser devant l’Opéra de Paris tout seul en chantant "la grenade".

Je suis content que vous soyez là aussi puisque si je dis « à gauche » ou « rose » avec l’accent du sud, il y a au moins une personne dans le studio qui comprend de quoi je parle. Puisque le reste de l’équipe est persuadé que j’ai des problèmes d’élocutions depuis six mois. J’ai écouté votre nouvel album également. Et bien figurez vous que j'ai vraiment adoré aussi, je chante vos chansons toute la journée. J’ai peut être un peu trop écouté d’ailleurs, puisqu’hier je suis allé faire des courses au supermarché, le caissier m’ a dit « n’oubliez pas votre monnaie monsieur ». J’ai répondu : « le reste je te le laisse».

Il m’a tellement plu votre album que vous avez réussi a me faire penser à des ex-copines que j'ai jamais eues. Je me disais : « mais pourquoi elle m'a quitté Julie ? » alors que Julie n'a jamais existé.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !