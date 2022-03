Ce week-end on est passés à l'heure d'été, l'occasion pour Paul de se renseigner sur le pourquoi du comment de cette pratique

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui? Ben écoutez moi aussi, ça va.

Vous avez vu on a changé d’heure hier. Alors je sais que c’était pas nécessaire de le préciser puisque c’est clairement indiqué sur mon visage. J’ai totalement conscience que sur mon front il y a actuellement écrit "need help". D’autant plus que juste avant l’émission j’ai croisé Nagui qui a vu que j’avais des cernes qui payaient des impôts et qui m’a dit: "oula t’as pas l’air très en forme Pierre". Et effectivement, je me suis croisé dans un miroir en venant et je crois que mon meilleur profil ce matin, c’est clairement de dos.

J’ai pas très bien compris cette information de changement d’heure par contre je vous avoue. Hier on est venu me voir, on m’a dit: "Paul cette nuit, tu dors moins". J’ai répondu "ben déjà, sachez que je dors autant que je veux. C’est pas vous qui va allez me dire combien de temps je dors. Et d’ailleurs, c’est pas parce que vous êtes de la gendarmerie que je vous permets de me passer ces menottes monsieur".

Pour le résumer simplement, ça veut dire que dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, il était en fait 3h du matin. Donc pour toutes les personnes qui sont persuadés d’avoir eu des performances sexuelles exceptionnelles ce soir là, sachez que ça n’a rien avoir avec vous. Évidemment je ne parle pas pour moi, je parle pour un ami qui s’est retrouvé dans ce cas là.

Je me suis renseigné du coup sur l’origine du changement d’heure et j’ai appris que ça avait été instauré en France dans le but d'économiser des ressources énergétiques. Alors je vous avoue que quand je me suis réveillé hier matin avec un QI négatif, je me suis pas immédiatement dit "tiens ce matin, je suis vraiment heureux d’économiser des ressources énergétiques".

J’ai également appris que dans l’histoire, le changement d’heure avait été effectif pendant l’occupation allemande. Alors si parmi nos auditeurs il y en qui ont du mal avec l’histoire-géo, sachez que quand je dis "occupation allemande", je ne parle pas du dernier match de foot PSG-Bayern. Je parle d’une période pas si lointaine, dans laquelle prendre Allemand LV2 c’était pas forcément bien vu. Et je vous parle de ça bien avant TikTok et McFly et Carlito.

Et pendant toute cette période, on a donc vécu à l'heure d'hiver et à l'heure d'été, puisque la partie occupée avait adopté l'heure allemande et la partie non occupée l’heure pas allemande du coup. Ce qui fait qu’il y avait des grandes difficultés logistiques à la SNCF, ce qui manifestement n’a pas trop changé depuis la 2nd guerre mondiale.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !