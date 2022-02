Paul a regardé les Jeux Olympiques d'hiver et a découvert un sport qui l'a impressionné : le bobsleigh. Il nous en explique le concept...

Bonjour Leila, bonjour Daniel, bonjour Gérard, bonjour tout le monde.

Ça va? Tout le monde va bien aujourd’hui?

Ben écoutez moi aussi, ça va.

J’ai regardé les Jeux olympiques d’hiver la semaine dernière. Alors je pensais que jusqu’à présent j’avais mené une existence dangereuse mais, en fait ça va, non. Puisque j’ai découvert entre temps qu’existait sur Terre, le bobsleight.

Le bobsleigh c’est deux personnes à qui t’as rien demandé, qui mettent une combinaison fluo, un casque et qui s’assoient dans une luge avec pour objectif d’aller plus vite que le TGV. Alors qu’elles ont des vies de famille et que l’abonnement Netflix est à 12 euros.

Tout ceci sans y être obligées bien sûr, c’est une initiative totalement personnelle. Par exemple quand vous vous dîtes "tiens, j’irais bien me promener à St Germain des Prés", il y a des gens qui se disent "tiens, j’irais bien remettre en question mon assurance vie en faisant de la luge dans un toboggan".

Et ce qui m’interroge surtout, c’est à quel moment dans la vie tu choisis que ça devienne ton métier? À quel moment après avoir fait de la luge en étant enfant tu te dis : "Ben voilà, papa maman, je me suis trouvé, c’est le bobsleigh."

Je me suis renseigné en plus, c’est un véhicule qui peut monter jusqu’à 150 km/h. Alors, il faut vraiment être sûr que t’as fait tout ce que tu devais faire sur terre avant quand même. Puisque moi une fois, j’ai fait du poney, ça rentre dans le top 3 des sensations les plus fortes que j’ai eu dans la vie. Avec le jour où j’ai vu Leïla descendre un litre de gin tonic alors que j’avais même pas fini mon croissant.

Il y a des sports moins prenants en terme de suspens dans cette compétition par contre. Par exemple, le ski de fond. Alors en terme d’ambiance pour que vous voyez, c’est l’équivalent de la fois où on a reçu Guy Savoy ici pendant 1h30 pour nous parler de la soupe de potiron. C’est à dire que c’est pas inintéressant, mais que ça te donne très vite envie d’aller fumer une cigarette. Et pourtant je fume pas.

Il y a un seul sport qui pourrait me convenir aux Jeux Olympiques d’hiver je pense. C’est le curling. Puisque ça ne demande aucun capacités sportives à part "être là". C’est les mêmes compétences que pour attendre le bus à peu près.

