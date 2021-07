Comme c’est sa dernière chronique de la saison, Paul Mirabel voulait en profiter pour laisser place à quelques remerciements.

Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde,

Ça va tout le monde va bien aujourd’hui ?

Ben écoutez moi pour la 1ère fois de l’année, ça va pas trop. Puisque c’est la dernière émission de la saison. Je vous avoue qu’il y a quand même une petite part de moi qui se dit « hamdoullah » et l’autre qui se dit « bon, cette bande de joyeux lurons va quand même un peu me manquer ».

Après dans l’absolu, ça va mieux que Raphaël Varane, qui s’est rendu compte qu’il n’y avait pas que l’argent qui était mal placé en Suisse mais qu’il y avait aussi Clément Lenglet, qui apparement cherche encore l’attaquant Suisse sur le 1er but.

J’en parle une fois du match et après on n'en parle plus comme ça ce sera moins douloureux mais après quelques jours de recul, je ne comprends toujours pas comment on peut mener 3-1 à la 85ème minute et perdre à la fin.

C’est comme quand je fais une bonne chronique sur France Inter et qu’à 30 secondes de la fin, il y a une blague douteuse de Daniel Morin et une coupure de parole du plat du pied et que ça devient une chronique lambda. Surtout qu’on touche la barre transversale à la fin en plus.

Je vous avoue qu’à ce moment précis je me suis dit : « bon ben ça y est, ben je vais appeler mon fils Kingsley ». Kingsley Mirabel. Il aura pas forcément d’amis à l’école primaire mais il sera peut être un peu plus fort que la moyenne au foot.

Ceci étant dit, comme c’est la dernière chronique de la saison, je voulais en profiter pour laisser place à quelques remerciements. Je voulais vous remercier pour cette 1ère année à l’antenne Nagui, qui m’a permis de vivre de belles aventures. Je l’ai constaté puisque je suis parti en week-end ce week-end. Puisque c’est le principe du week-end d’ailleurs, si tu pars en week-end le mardi ça n’a plus aucune cohérence. C’est comme perdre 3-1 contre la Suisse.

Et quand je suis arrivé à l’aéroport, aux contrôles de douanes il y a un douanier qui me dit de venir vers lui avec un signe de la main. Moi au début je me dis : « bon, comment il est au courant pour le kilo de shit dans la valise ? Peut-être qu’à côté des caleçons, c’était pas la meilleure cachette disponible ». Puis au moment où j’attends qu’on me pose des questions sur les raisons de mon voyage, il me regarde il me dit : « alors, il est sympa Nagui? ». Je lui ai dit : « oui, mais c’est pas du tout une question nécessaire pour rentrer sur le territoire français ». Il a même pas regardé ma carte d’identité. J’aurais pu rentrer en France avec le passeport de Paul Pogba, je crois que ce serait passé inaperçu. Je m’attendais au moins à une petite question piège du style : « vous êtes là pour le travail ou pour les vacances? ». Ce à quoi j’aurais pas su répondre puisque quand tu travailles sur France Inter, les deux activités sont quand même étroitement liées.

Vraiment, je suis rentré en France comme si c’était moi le propriétaire. Ils étaient à deux doigts de me dire : « ben tenez les clés, faites comme chez vous». Donc message à tous les gens qui aimeraient rentrer sur le territoire français de manière illégale, il faut juste dire à la douane que Nagui est sympa. Après la question n'est pas de savoir si c’est vrai ou pas, et en un an chez France Inter, j’ai ma petite idée sur la question, mais en tout cas c’est le mot de passe pour être résident Français.

