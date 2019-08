À Florence, un touriste s’est effondré devant l’un des plus célèbres tableaux du monde : la Naissance de Vénus.

Comme quoi la peinture ça peut faire tomber dans les pommes, et pas seulement quand on respire des vapeurs de plomb. C’est ce qu’on appelle le syndrome de Stendhal. Du nom de ce célèbre auteur français qui a pour point commun avec Balzac, Hugo et autre Zola, que Charles Nouveau n'a pas lu.