L'Irlande, avec le réchauffement climatique, ils ont le climat de la Barbade, si bien que dans la dernière saison de Game of Thrones, qui tourne là-bas, Jon Snow combat en slip de bain à côté de son loup dont il a rasé les poils.

C'est en Irlande aussi que l'on apprend que le violeur d'une ado de 17 ans a été acquitté, et pourquoi, parce qu'au moment de l'agression, elle avait un string. Pourtant, le string, ça fait des décennies que ça existe, on en a tous porté au moins un un jour. Pour Tanguy Pastureau, c'était un soir, dans un petit club avec des néons, donc on pourrait se dire non seulement que c'est entré dans les fesses, mais aussi dans les mœurs.