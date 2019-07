La peur de l’avion, aussi appelée aérodromophobie, Agnes Hurstel ne comprends pas ceux et celles qui n'ont pas peur.

Et pourquoi a-t-elle peur ? Pour commencer à cause des bruits. Tous les bruits. Les bip, les moteurs. Les ronflements du gars à côté. Elle a peur des gens qui ne mettent pas leur téléphone en mode avion, et que ça interfèrent avec la tour de contrôle. Elle a peur qu’un oiseau se prenne les plumes dans les ailes de l'avion. Elle a peur que ses voisins lui volent les deux accoudoirs. Elle a peur que le pilote vienne de se séparer, qu’il ait vu juste avant de décoller, une sale photo de sa femme sur instagram avec son pote Luc, et que ça le foute en l’air le pilote, bref, elle a peur c'est tout !