Cette année, la sortie de Yann Moix sur les femmes de plus de 50 ans a généré un tollé médiatique. Frédérick Sigrist propose d'aborder désormais le sujet du corps de l'homme qui vieillit.

Parce Frédérick Sigrist sait qu’on n’avait dit pas le physique mais il connait beaucoup d’hommes de 50 ans et plus. Et leurs corps, ça ressemble plus aux ruines de Palmyre après le passage de l’état islamique qu'à l’époque de son élection au patrimoine historique de l’UNESCO !