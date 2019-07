Alexis Le Rossignol se rend presque compte du temps qui passe, parce qu'il vieillit comme tout le monde.

Surtout que depuis quelques années on lui dit systématiquement monsieur quand on s’adresse à lui. Double erreur pour Alexis Rossignol car, d'une, il déjeune encore avec des Chocapic le matin et de deux : il est non-binaire, ça va peut-être vous surprendre mais c’est vrai, il n'est ni un homme ni une femme, il est un tracteur tondeuse…