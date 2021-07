Aujourd’hui c'est la journée internationale de la créativité et de l'innovation donc pour créer et innover, à titre exceptionnel, Nicole Ferroni a écrit un poème, pour tous ces gens qui lui manquent beaucoup, à savoir les gens qu’elle ne connaît pas.

Et ça s'appelle donc : inconnu, tu me manques. C'est parti : inconnu, tu me manques. Inconnu, on se connaît, oui, rappelle-toi on s'est croisés dans les rues, au magasin ou à la terrasse des cafés, oh, ça fait longtemps je sais.

Mais inconnu, on se connaît tu es ce serveur à moustache, tu es son client régulier et parfois penchés sur ta table, mes oreilles ont écouté, les analyses politiques les verdicts footballistiques et ils commencent à me manquer.

Inconnu tu aurais crié : oh Denis, ti’as vu l'OM-Montpellier ? Le score final de 3 à 3 ! Ils z’égalisent, tu le crois ? Et ce truc de Super Ligue ? Mais qu'ils s'étouffent avec leur fric. Et moi j'aurais pas tout compris. Mais bien contente de t'écoute