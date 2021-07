Agnès nous parle du dernier livre d’Emmanuel Carrère qui selon elle, en dit beaucoup sur notre charge émotionnelle

Emmanuel Carrère le 20août 2020 © AFP / Damien Grenon / Photo12

Bon les amis qu’est ce qui nous arrive ? Qu’est ce qui se passe dans Paris en ce moment ?

TOUT LE MONDE LIT "YOGA" D’Emmanuel Carrère. ET TOUT LE MONDE AIME LIRE "YOGA" d’Emmanuel Carrère

Au café, dans le métro, sur Insta, même au théâtre hier soir. TOUT LE MONDE PUNAISE ! Numéro 1 des ventes. Il vend plus que Houellebecq, les critiques sont dithyrambiques. Mes copines sont accros. Mais y a quoi dans ce bouquin ? La géoloc de la prostate et comment y arriver sans se salir les doigts ? L’opératrice de la CAF enfin joignable ? Du gel hydroalcoolique à sniffer ?

Ah non non non ! Pas du tout ! “C’est, je cite, un livre sur le yoga et la dépression. Sur la méditation et le terrorisme Sur l’aspiration à l’unité et le trouble bipolaire Des choses qui n’ont pas l’air d’aller ensemble En réalité si : elles vont ensemble.”

AH D’ACCORD DONC PARDON C’EST BIEN CE QUE JE PENSAIS, C’est un livre sur un homme de 50 ans qui fait une dépression et qui admet faire une dépression, et nous en parle. Sur 392 pages. HUM HUM original….

Je ne connais pas encore cette histoire, sur l'homme fort et autocentré

Un homme qui perd pied dans ce monde moderne et doit jongler entre sa fébrilité et ses appendices génitaux !! Et donc nous qui lisons YOGA. Admiratives. Ça s’appellerait de la charge émotionnelle les amis par hasard ? Charge émotionnelle c’est comme la charge mentale sauf que ça ne concerne pas les choses du foyer, le linge, la liste des courses, la poubelles à couches.

Si la charge mentale ressemble à : ça fait 5 ans que je te demande de mettre les couteaux à l’envers dans le lave vaisselle, après les avoir rincé bien sûr, sinon ça ne lave pas, Agnès, mais si tu ne veux toujours pas devenir adulte c’est ton choix.

OUIIIII C’EST MON CHOIXXXX. Et d’ailleurs je t’ai pas dit mais j’ai repris la clope et en plus je fume des clés usb et en plus je dîne avec mes copines ce soir et demain soir. D’ACCORD QU’EST CE QUE TU VAS FAIRE ?! ME QUITTER ? TE METTRE AU YOGA ?!

