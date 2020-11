J’ai bien écouté tous ceux qui sentent blessés par les caricatures, j’ai entendu tous les commentateurs, les dirigeants étrangers, les manifestants de tous poils nous expliquer que la France, les français et Charlie Hebdo sont racistes… c’est pourquoi j’ai essayé d’imaginer un monde merveilleux.

Un monde dans lequel le respect des autres l’emporterait sur la liberté d’expression. Bien sûr tout le monde aurait le droit de penser et de croire en ce qu’il veut, ce qui existe déjà. Bien sûr il serait interdit d’appeler à la haine contre un groupe d’individus en raison de ses croyances, sa couleur de peau ou ses origines, ce qui existe déjà.

La seule chose qui changerait, c’est une toute petite chose toute mignonne, de rien tout. Un tout petit effort qui consisterait à arrêter de dire des choses qui pourraient blesser le petit cœur fragile des croyants.

Il suffirait simplement d’arrêter de se moquer et de critiquer juste pour éviter, de blesser. Ce n’est pas compliqué.

Voilà, voilà, je vais faire la liste…

Pour une partie des musulmans, on a compris, il faut arrêter de caricaturer le prophète, certains en profite pour dire que l’homosexualité étant proscrite, ce serait sympa que les homosexuels cessent de se tenir la main ou pire, de s’embrasser en public. C’est pas grand-chose.

J’ai des catholiques qui les rejoignent en réclamant l’interdiction de ce qu’ils appellent le « mariage gay » comme ils l’avaient déjà demandé.

Certains juifs ajoutent l’adultère. Donc, si les couples adultérins mais aussi, ce qui va de soi, les incitations à la débauche, les cinémas porno, les livres de cul et les boites à partouze pouvaient cesser ce serait chouette, c’est pas faute de l’avoir déjà dit.

Aïe, petit problème avec les raëliens qui considèrent la partouze comme acte sacré….

Je suis embêtée. Faudrait qu’ils demandent aux musulmans aux juifs et aux catholiques s’il est possible d’organiser un moratoire sur la partouze. L’avantage, c’est qu’ils toute la période du confinement pour décider…

MINCE ! J’avais oublié les hindous, ils insistent pour qu’on libère les vaches. Au moins ça, c’est pas compliqué, suffit d’ouvrir les enclos… Et d’arrêter de manger un animal sacré ou au moins essayer de le faire discrètement, en évitant d’afficher la viande de bœuf dans les menus.

Sans surprise, les végétariens se joignent à eux, ce qui vous laisse quand même le poisson et les œufs… si les vegans et les végétaliens ne venaient pas justement demander à ce que l’on respecte le monde animal dans son ensemble. Voilà.

D’ailleurs, s’il y a des auditeurs qui ont des croyances particulières comme l’interdiction de mettre des raisins secs dans le taboulé ou autres, quelles que soient vos croyances, nous ferons en sorte de les respecter, de ne pas les caricaturer et de ne pas s’en moquer et surtout de ne pas tomber dans la “taboulétophobie d’État“ sur une antenne publique.

D’ailleurs les croyants étant de plus en plus nombreux à penser que le respect est plus important que la liberté d’expression, le plus simple serait que je ferme ma gueule définitivement en invitant toutes les personnes respectueuses à en faire autant.

Ce qui ne nous empêchera pas de penser ce qu’on veut, mais la seule toute petite chose de rien du tout, … c’est qu’on n’aura plus le droit de le dire. Amen.