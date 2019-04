Ce matin, Sophia Aram à une proposition à faire à Georges Clooney

Voilà, voilà, il faut un premier dans tout et cette année, Hassanal Bolkiah, Sultan du Brunei de son état, a choisi mercredi dernier de faire entrer son petit pays dans le Guinness des records du premier pays d'Asie du Sud-Est à instaurer le code pénal islamique.

Alors, le code pénal islamique qu'est-ce que c'est?

Outre les coups de fouet pour les délinquants et les amputations pour les voleurs, la prison pour ceux qui fêtent Noël, le code pénal islamique va instaurer la peine de mort et la lapidation pour les homosexuels et les adultérins ainsi que l'insulte au prophète et la sodomie.

Oui Nicolas, Alexandra même la sodomie !

Les réactions de la communauté internationale ne se sont pas faites attendre, face à ce qui est à la fois une loi inique… et une faute de goût mais cela n'engage que moi et mon petit derrière…

De nombreuses réactions donc :

Boycott par la Deutchbank des intérêts du Sultan, manifestations devant l'hôtel The Dorchester à Londres et bien sûr l'appel au boycott par l'acteur américain Georges Clooney, des hôtels du Sultan dont en France l'hôtel Meurice et le plazza Athénée.

Voilà, la question est désormais posée : Doit-on boycotter l'hôtel Meurice et le Plazza Athénée au nom du combat contre l'obscurantisme et ces pratiques barbares ? Sur le fond, je suis d'accord avec tous ceux qui n'ont pas les moyens de séjourner dans ces hôtels pour continuer notre boycott mais... Pour ceux qui ont les moyens, j'aimerais proposer à Georges Clooney un léger amendement à ce boycott... Je peux?

Cher Georges Clooney, mon Cloony, mon Jojo. Eu égards aux salariés travaillant dans ces hôtels et qui, contrairement à leur funeste propriétaire, ne partagent ni son aversion contre les femmes, contre les homosexuels, le blasphème et surtout contre la sodomie, serait-il possible d'envisager un mode d'action préservant le travail de ces salariés tout en pénalisant fermement l'abruti sultanesque? Je crois que j'ai trouvé la solution :

Baisons dans ses palaces !

Mais oui, il faut inciter tous les clients des hôtels du Sultan à faire du sexe dans ses chambres somptueuses, à en faire des vidéos et les lui faire parvenir, faire du sexe hors mariage si possible, du sexe à plusieurs encore mieux, du sexe entre personnes du même sexe mais oui, du sexe par tous les trous, par tous les bouts, avec des croyants de tous poils, des imberbes, des impies, des témoins de Jéhovah, des mormons, on s’en fout, du moment qu’ils se pointent par deux.

Que les palaces du sultan se transforment en baisodromes, que chaque euro dépensé dans un de ses hôtels porte une trace que seules les lumières bleues fluorescentes pourront révéler. Puisque cet abjecte personnage prétend appliquer la sharia chez lui, il ne devrait pas s’enrichir avec le fruit de ce qu’il considère comme le pécher ultime.

L’argent de Hassanal Bolkiah portant la trace de ce qu’il veut condamner à mort chez lui, cela le rendrait lui-même complice, donc condamnable par cette même Sharia. C’est bête hein ?

Allez George Clooney faisons l’amour, dans une suite au Plazza, et envoyons la vidéo au Sultan, je peux te dire que ça l’énerverait velu, et alors si Amal Alamuddin se joignait à nous là ça aurait vraiment de la gueule. Du sexe Haram avec Sophia Aram chez le sultan de Brunei!