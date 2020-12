Compte tenu du nombre croissant de français acquis à l’idée que les médias sont à la solde du pouvoir, j’ai décidé de remplacer cette chronique par un message d’information du gouvernement je peux ?

Tout d’abord le gouvernement fait remarquer aux français qui jouent à l'euro million et qui refusent de porter un masque, qu'ils ont 400 fois plus de risques de mourir en chopant la Covid que de choper le gros lot en s'achetant un ticket de loto.

C’est bon j’ai mis l’ambiance ?

Entendu, qu’en ce qui concerne l’organisation des fêtes de Noël pendant la pandémie et vu le nombre de français trépignant pile cette année pour aller s’acheter des livres, et fêter Noël avec leur grand-mère, nous avons décidé de les y autoriser.

Euh un merci Président ça vous écorcherait ?

Merci beaucoup, mais faîtes gaffe quand même dans le contexte, fêter Noël en grande pompe avec toute sa famille sans gestes barrière et sans aérer ce serait quand même le plus court chemin pour être débarrassé des fêtes de famille… de l’année prochaine.

Remarquez ça peut en intéresser certains ici ou je sais pas je pense à des héritiers, comme Marine Le Pen par exemple ou d’autres que ça pourrait arranger.

A tous ceux qui continueraient de penser comme moi qu’à contrario, il n’est pas toujours facile d’associer le mot fête et le mot famille, ils sont également autorisés à rester confinés.

C’est pas parce que c’est autorisé, qu’il faudrait se forcer.

Pour ceux, et je sais qu’ils sont nombreux, pour qui fêter Noël en famille est tellement pénible qu’ils préfèreraient mâcher une boulette de papier d’aluminium allongés sur une planche à clous… vous avez deux options :

· Soit éviter carrément de fêter Noël, bon voilà.

· Soit faire une bonne grosse fête tous ensemble bien au chaud, sans masque, fenêtres fermées, et en être débarrassés pour de bon.

Je poursuis, pour le très attendu TDFPR … Qui je le rappelle désigne le Thème de la Discussion Familiale Pénible du Réveillon…

Nous avons choisi d’abandonner le très classique ”Y-a-t-il trop d’étrangers en France ou pas ?”pour le remplacer par ”Et au fait, la Chloroquine à Raoult, elle marche ou pas ?”.

De quoi pimenter votre soirée.

Si ça ne prenait pas, vous pouvez librement relancer vos engueulades par un

”Et toi tu comptes te faire vacciner, ou tu as déjà la 5G ?”

Pour le débat, pensez à bien remettre vos masques !

Parce que fêter Noël en famille, se foutre sur la gueule au sujet de Raoult et revenir avec la Covid, ça risque de faire un peu lourd sur l’échelle de Loose ?

Comme nous l’avions déjà annoncé dans de précédentes allocutions, Noël oui, la Saint-Sylvestre c’est non.

Alors, pourquoi ?

Et bien tout simplement parce que nous avons pensé aux médecins de garde le 31 au soir quand ils comprendront que pour la galette des rois ils devront intuber tous ceux qu’ils entendent trinquer autour d’eux. C’est suffisant comme réponse ou je développe ?

Pour terminer et pour ceux qui avaient envie de voyager, de prendre l’air et de profiter du vaste monde, je rappelle que voyager dans sa tête c’est faire travailler son imagination et s’économiser le prix des billets.

Jingle Un service public de plus en plus digne de la nation française.