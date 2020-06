Bonjour Léa, bonjour Nicolas, je m’excuse de whitesplainer Sophia Aram et toute sa maghrébinitude, mais voilà, je m’appelle Sandrine, et en tant que blanche hétéro non racisée, cisgenre je voulais donner mon point de vue sur la question de la mémoire...

Mais attention, je précise tout de suite - avec toute l’humilité et la conscience d’une blanche privilégiée, hétéro-non-racisée-cisgenre.

Je peux ?

(…)

Alors oui non, Nicolas j’aurais dû préciser que ma question ne s’adressait pas à un mâle blanc hétéro cisgenre de plus 40 ans mais je m’adressais à… Léa.

Voilà, alors, moi je trouve ça hyper intéressant de s’intéresser à l’intérêt de déboulonner toutes les statues glorifiant un passé colonial et raciste.

Thiers, Colomb, De Gaule, Ferry, Louis 14, 15, 16, 17 et suivants…

On attend quoi pour raser le château de Versailles sérieux ! Non mais les gens, faut être cohérent, sinon ça sert à quoi d’avoir coupé la tête d’un roi si, c’est pour visiter sa chambre ?!!!

Mais je pense qu’il faut aller plus loin, il va falloir aussi s’attaquer à des icônes comme Aymé Jacquet, Raymond Domenech ou Didier Deschamps, parce que euh… ça choque personne cette image du sélectionneur blancs -déjà le mot, juste le mot « sélectionneur », au secours –

bref, les mecs le cul sur leurs fauteuils en train de donner des ordres à tous ces noirs et ces arabes qui courent après un… Ballon ! Je dis « Hello, on se réveille ?».

Mais c’est pas tout, je pense qu’il faut arrêter d’appeler les amérindiens des indiens, tout ça parce que Christophe Colomb n’avait pas le sens de l’orientation.

By the way, on parle de l’ambigüité du passé colonial de Christophe Colomb ? Alors que juste l’évidence quoi !!!

Pourquoi les colons s’appellent des colons… A ton avis ? Mais bien sûr !!!

Au passage va falloir déboulonner la Tour Eiffel ! Je suis désolée, mais moi je suis à deux doigts de l’attaquer à la dévisseuse, j’en peux plus, sérieux, ce symbole phallique en érection au cœur de Paris ?

J’ai trop envie de casser toutes ces verges érigées par des phallocrates en l'honneur du patriarcat.

La tour Eiffel, la tour Montparnasse, les tours de la Défense, le tour de France.

Moi je dis qu’il faudrait commencer par planter un arbre pour remplacer l'obélisque de la place de la Concorde – bien sûr on évitera les cyprès au profit de buissons touffus, rapport à la logique du symbole, je vous fais pas de dessin, hein ?

Faudra aussi penser à fermer le musée du Quai Branly, déjà rien que le nom « quai branly » si ça t’évoque rien, c’est que t’es sourd.

Mais surtout parce que chaque pays ne devrait avoir le droit d’exposer que ce qui vient de chez lui. Tu vois, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.

Et puis quand on aura tout bien déboulonné, dévissé voire re-boulonné pour les fois où on s’est trompé, quand on aura trouvé assez de personnages irréprochables pour rebaptiser toutes les rues il faudra quand même qu’on se réunisse pour se poser une question qui me trotte dans la tête :

Qui a dit qu’en matière de lutte contre le racisme ce serait une bonne idée d’aller prendre pour modèle le pays le plus vérolé par la haine raciale, actuellement présidé par un "white supremacist" et dont le personnage historique le plus populaire s'appelle Ronald Mac Donald ? Juste je pose la question !