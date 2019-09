Cette fois c’est sûr c’est bien la rentrée et même les…cloches sont de retour, en la personne de François-Xavier Bellamy qui nous revient tout propre sur lui et bien peigné

Pour nous annoncer avec la voix doucereuse du premier de la classe souhaitant nous faire oublier ses 8% aux européennes en nous annonçant rien de moins que notre… malédiction !!!

Vous avez bien entendu Bellamy a déclaré que la PMA pour toutes sera notre malédiction !!!

Whouaaaaahhhhh

Et ouais, mécréants, apostats ou fornicateurs, pédérastes ou avertis, hérétiques. On vous l’annonce sur France Inter tremblez maintenant dans vos chaumières car la malédiction va s’abattre sur la terre.

Alors c’est vrai jusque-là, j’étais comme vous, je ne savais pas très bien à quoi servait François-Xavier Bellamy.

Mise à part son aptitude à noyer la liste LR aux européennes dans un bénitier, en organisant méthodiquement la désertion de tous les électeurs libéraux pour qui, être de droite ne signifie pas forcément faire la ronde en chantant des cantiques autour du lit médicalisé de Vincent Lambert jusqu’à ce que la volonté de Dieu veuille bien se manifester…

Et bien maintenant je sais, François-Xavier Bellamy à une fonction, celle de nous alerter sur les malédictions divines à venir ou probables – bon ça c’est pour les croyants les plus perchés- et pour les autres et bien il sert de baromètre pour mesurer exactement le nombre d’illuminés au sein de la droite conservatrice… et du coup maintenant on a le chiffre… 8%

Oui je sais il faut se pincer pour le croire ou jeter des gousses d’ail au dessus de sa tête, mais c’est pourtant vrai. Dans le JDD, pile à l’heure de la messe François-Xavier nous annonce je site : que « la PMA pour toutes est un choix de société et que ce choix sera notre : malédiction »

Ce qui n’est pas sans nous rappeler les sermons de 2013 en plein débat pour le mariage pour tous du genre…

Oulala c’est la décadence, si cette loi est voté et bien on attire quand même une condamnation sur notre société, la colère de Dieu va s’abattre sur la France

Oulala bah oui c’est comme ça chez tous les timbrés, qu’ils parlent comme ça ou comme François-Xavier Bellamy, leur fonction c’est bien de nous alerter sur la colère de Dieu… et bah oui …

Sauf que… aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire, des déclarations de Boutin sur la fin de la civilisation jusqu’à l’inquisition en repassant par les buchers des hérétiques… On n’a toujours pas vu la colère de Dieu. Pas plus de sauterelles que de grenouille sur le toit de l’assemblée nationale, rien, nib, queudale, makach, walou.

Il faut maintenant se rendre à l’évidence et réinstaller l’eau et le gaz à tous les étages, depuis le temps qu’on nous l’annonce, Dieu refuse de se mettre en colère.

Alors si c’est pas trop demander, avant de raconter n’importe quoi, j’aimerais que tous ces timbrés ait la gentillesse de bien vouloir s’assurer directement auprès de Dieu -vu qu’ils ont visiblement sa ligne directe – que Dieu va bel et bien se mettre en colère parce que je vous assure qu’on va vraiment finir par les prendre pour ce qu’ils sont… des illuminés.