Aujourd’hui nous sommes le 18 juin et dans deux jours exactement nous célébrerons la journée mondiale des réfugiés qui, cette année, tombe pile le jour de l’anniversaire de notre Gérard Collomb national.

Alors bon anniversaire mon gégé !!!

Et quand on connaît l’engagement profond de nôtre Ministre de l’intérieur à l’encontre des réfugiés, j’imagine à quel point cette attention toute particulière pour célébrer son anniversaire doit lui faire plaisir.

Rendez-vous compte, la journée d’anniversaire de foufou qui est en train de se concocter pour notre Collomb lyonnais ?

Partout à travers le monde on n’aura que ce mot à la bouche, RÉ-FU-GIÉS.

Le monde entier va s’arrêter pour se questionner sur le sort de ces populations qui subissent l’exile (oui, bon, c’est comme ça que j’imagine que ça devrait se passer).

Toute la journée du 20 juin, on n’entendra que des “Refugees welcome“, “bienvenu à toi qui vient de loin“ on va manger au “Refugee food festival“ on va chanter avec des gens de toutes les couleurs, dans toutes les langues, pour leur rendre hommage et surtout leur rappeler qu’il nous reste une petite part d’humanité.

On va rêver à monde meilleur dans lequel on ne tourne pas le dos à un bateau en détresse.

Un monde dans lequel, quand le ministre de l’intérieur d’extrême droite italien fait du chantage aux vies humaines, ton ministre de l’intérieur de ton pays à toi, qui prétend ne pas être d’extrême droite, lui, ne répond pas par le mépris. Un monde dans lequel quand un navire t’appelle à l’aide avec des femmes enceintes et des enfants à bord tu ne balances pas ton port, sous prétexte que tu n’as pas révisé ta géographie.

On va tous essayer de rêver à un monde meilleur mercredi le jour de TON anniversaire à toi mon Gérard.

A ce stade, tu veux que je te dise, c’est plus un anniversaire, c’est un hommage. Alors ne boude pas ton plaisir, profite, laisse l’émotion te submerger, c’est cadeau, c’est pour toi :

« C’est ton anniversaire, c’est pas celui ta mère… eyewa eyewa !!! »

J’imagine déjà ton discours, ouvrant des festivités qui vont couter un pognon de dingue (faut dire que vu le nombre de bougies, il va falloir un sacré gâteau… Ok je sais on n’avait dit pas l’âge mais bon!).

Et tu sais quoi l’idée géniale, ce serait d’aller le fêter directement à bord de l’Aquarius.

Une croisière d’anniversaire à bord, ça aurait de la gueule, non ?

Ton discours qui pourrait donner à peu près ceci :

« Oui euh, merci pour mon anniversaire, euh, ça me heu touche heu beaucoup, mais euh joker, attention appel d’air, euh les soldes c’est bientôt, euh on va les voir dé-euh-barquer tous ceux qui viennent faire du shopping de visa, après leur benchmark, les deuxièmes démarques… Hein, parce que quand même, hein, attention à la vague, bon voilà, mais qu’est-ce que vous faites tous dans ma chambre ? “

C’est bon mon Gégé détends-toi c’est juste l’enjeu humanitaire de notre époque, alors maintenant l’idée se serait de se réveiller et de prendre la mesure du problème, parce que sincèrement depuis l’épisode de l’Aquarius, ce que tu fais à l’intérieur commence sérieusement à nous foutre la honte à l’extérieur.

