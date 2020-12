Haut les cœurs, joie et bonheur, Fatiha est là et ça tombe bien parce que je suis de très bonne humeur. Et vous savez pourquoi je suis de si bonne humeur aujourd’hui ?

Et bien je vais vous le dire. C’est parce que nous sommes le 21 décembre. Et qu’est-ce qui se passe le 21 décembre ? Le 21 décembre c’est la journée la plus courte de l’année et comment vous dire qu’en 2020 moins c’est long plus c’est bon. Contrairement à la… Voilà.

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, un Bobini spécial ”mais ma parole c’est presque bientôt Nowël ou quoi ?”

Cette année presque terminée, voici venu le temps des festivités. Après presque un an en survêtement, le cul vissé sur nos canapés, l’œil torve et la main grasse à compenser notre anxiété en beurrant nos frites une à une, avant de les tremper dans la mayo, on va enfin pouvoir… s'empiffrer pour Noël.

A ce rythme-là, je sais pas si la Covid nous tuera, mais il va falloir qu’elle soit plus rapide que le cholestérol. Tout le monde se prépare à fêter ce Noël si particulier… à 6. Franchement je veux pas dire mais pour les arabes une fête à 6… c’est quasiment une mesure discriminatoire.

Comment on fait quand d’habitude on est dix ? Je me débarrasse d’une partie de mes enfants, je choisis ceux que je préfère ou bien il faut qu’on aille tous manger dans la salle des fêtes de l’Élysée ?

Remarquez après un an, repliés, cloîtrés, confinés je sais même pas ce qu’on va se raconter. A un moment j’ai pensé faire une soirée diapos avec les photos de l’année, mais vue qu’on est restés enfermés, ça risque de ressembler à l’album de vacances de Natacha Kampuch…

Je vous jure ce Noël 2020, il va ressembler à rien. D’ailleurs cette année dans les maisons, ça ne sent même pas la cannelle, ça sent surtout l’eau de javel.

On a remplacé les guirlandes électriques par des distributeurs de gel hydro-alcooliques… Je sais pas ce qui m’arrive, je fais des rimes, peut-être pour oublier la déprime…

Et qu’est-ce qu’on va bien pouvoir chanter cette année ?

”Petit papa Noël quand tu descendras du ciel, avant d’rentrer dans ma bulle sanitaire… N’oublie pas les gestes barrières.”

Ça n’a aucun sens…

”et demain matin petit garçon tu trouveras dans tes chaussons, tous les jouets dont tu as rêvé et qu’on a eu grâce aux livreurs pakistanais.

Tes yeux se voi-aaa-lent. Ecoute les étoi-aaale. Tout est calme (ah ça), reposé (on fait que ça) ”entends-tu les clochettes tintinaabuuler ?”

Non, c’est pas les clochettes qui tintinabulent, je crois que c’est le samu qui est passé dans la rue…

Mais qu’est-ce que vous voulez, on s’adapte, moi j’ai envoyé ma lettre au père Noël, ce chibani en surpoids qui cumule les facteurs de risques, je lui ai dit de télécharger l’application “tous anti-télé-Covid“ sur son smartphone. Comme il va passer de maison en maison, ça me paraît prudent.

Je lui ai dit aussi que moi pour Noël, la seule chose qui me ferait plaisir c’est un vaccin et si en plus il pouvait juste nous débarrasser du Corona, parce que je ne sais pas vous mais moi, je suis à deux doigts de regretter la bonne vieille traditionnelle gastro de Noël.