Si comme moi tu as le sentiment que cette année 2020 rassemble de plus en plus à ce que nous avions vécu de pire en 2019, 2018, 17, 16, 2015 et avant.

Si comme moi tu es terrifié, accablé, et très angoissé par l’avenir.

Si comme moi tu as le sentiment d’avoir été plongé dans un scénario des frères Dardenne, mis en scène par un Michaël Haneke plus dépressif que jamais.

Si comme moi la vérité te pèse, la complexité t’irrite et la réalité te tracasse alors j’ai LA solution

Rejoins-moi dans le monde merveilleux des fake-news, le royaume des infox, le paradis de l’intox et des complots en tous genres.

Détends-toi, mets-toi à l’aise. Fermes les yeux, ne pense plus. Écoute-toi, concentre-toi sur tes émotions ne réfléchis plus. Contente-toi de ressentir. Respire, laisse venir… Voilà, tu es bien.

Il est temps de refuser ce monde complexe, anxiogène et tellement hostile. Il est temps de retrouver l’enfant que tu étais, ses instincts et ses certitudes. Il est temps de protéger ce petit enfant qui savait tout mieux que tout le monde.

Avant que l’école, la morale, les livres et la bien-pensance ne lui interdisent de voir ce qu’il voit, de penser ce qu’il pense et de ressentir ce qu’il ressent.

Voilà, tu es libre maintenant.

Si tu as peur du Coronavirus, qui pourrait t’empêcher de te rassurer en pensant que le Professeur Raoult a déjà trouvé Le remède.

Si tu as peur des vaccins, qui pourrait t’empêcher d’incriminer la 5 G et de penser que Bill Gates veut nous contrôler avec ses vaccins et que BG est un salopard parce qu’il est riche.

Si tu penses que Georges Soros est encore plus salopard que Bill Gates parce qu’en plus… Il est juif. Mais tu as le droit.

Si au fond de toi tu penses que les noirs sont feignants, que les arabes et les Roms sont voleurs, que les chinois sont sournois, que l’élite te ment, que les médias te mentent, que les politiques te mentent… parce qu’ils sont tous pourris. Mais tu as le droit.

Maintenant que le monde devient plus clair, plus simple, moins opaque, moins complexe. Accroche-toi bien à tes certitudes.

Et si jamais tu doutes encore, tu trouveras toujours dans le prêt-à-penser de la pensée frelatée, une idée pour t’apaiser, et te conforter.

Abonne-toi à France Soir, Russia Today, regarde CNEWS écoute Donald Trump!

Si Trump pense qu’il suffit d’arrêter de tester les gens pour que le nombre de contaminés au Corona virus diminue aux EU, mais pourquoi n’aurait-il pas le droit ?

Est-ce que Trump écoute ceux qui lui expliquent que casser le thermomètre n’a jamais fait tomber la fièvre ?

Non ! Il dit, ce qui lui passe par la tête, il n’écoute que lui, ses émotions, son ressentit.

Ça lui donne une assurance folle et le sentiment d’avoir raison contre tout le monde, les médecins, les scientifiques, l’OMS, les journalistes, les universitaires.

Alors si toi aussi tu veux prendre confiance en toi, et avoir réponse à tout dans tous les domaines, rejoins le paradis des fake-news.

Un monde dans lequel tes émotions sont reines et tes préjugés sont rois.

Il ne te reste qu’à mépriser les faits et ignorer résolument toute forme de réalité car LE complot ultime c’est celui que les faits ourdissent toujours pour démolir l’idée que tu te fais de la réalité. Parce que toi tu sais au fond de toi que les faits ont tort.