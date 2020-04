Si le confinement te pèse et le dé-confinement te fout la trouille. Sophia Aram a la solution ! Une solution radicale, mieux qu’un tube de Xanax, de Lexomyl ou de Prozac dilué dans une bassine vodka ou une citerne du Nutella ! Une solution miracle, à la portée de tous.

Si comme moi, tu as le confinement triste, tu es tout choupinou, que tu as le moral dans les talons et les talons dans les chaussettes à trous.

S’il t’arrive secrètement de vouloir pleurer sur l’épaule de Jérôme Salomon.

Si le présent t’inquiète et que l’avenir t’angoisse.

Si le confinement te pèse et le dé-confinement te fout la trouille.

J’ai la solution !

Une solution radicale, mieux qu’un tube de Xanax, de Lexomyl ou de Prozac dilué dans une bassine vodka ou une citerne du Nutella.

Une solution miracle, à la portée de tous.

Faîtes comme moi, devenez cons

Si, si, je vous jure.

Mais attention, pas juste un peu sur les bords, comme vous et moi au naturel.

Non, non, devenez crétin, neuneu, nunuche, nounouille, mais vraiment. Bête à manger du foin, quoi.

Idiot, demeuré, décérébré, puéril, primaire…

A la manière d’un bulot, d’une huître morte ou d’un fan de Donald Trump.

Mais ça marche aussi avec les fans de Poutine, de Bolsonaro, les identaires, l’extrême droite ou la fachosphère en générale, je vous jure, j’ai essayé, c’est MA-GIQUE.

La vie est tout de suite beaucoup plus simple.

Plus de question, plus d’hésitation.

Tout devient d’une clarté déconcertante.

La complexité s’évapore, l’angoisse disparaît, le monde redevient lisible à la manière d’un livre d’images, vous retrouvez votre regard d’enfant, vos émerveillements, vos petites colères, vos ah, ooooh, oh la la, boouuuh, (bruit de bouche).

Vous voyez ça va déjà mieux

Ensuite il suffit de rejoindre tous vos nouveaux amis qui ont réponse à tout. Qui savent tout, et qui sont prêts à tout vous expliquer simplement.

Prenez le Corona-Virus. Maintenant que j’ai choisi le camp de la bêtise, et bien je sais qui l’a créé.

C’est pas compliqué, soit c’est les chinois, pour anéantir l’occident, soit c’est Bill Gates pour le compte du Big pharma.

Pour les traitements c’est pareil.

Fini les comités Théodule de pseudo scientifiques à la mords-moi le diplôme, le tout sur les impôts des vrais gens qui travaillent…

Trump a trouvé une solution.

(Je veux dire en plus de la chloroquine dont on sait qu’elle marche.)

Et bien maintenant, depuis vendredi dernier, grâce à Trump, on sait que le désinfectant en injection ou les UV directement dans les poumons ça marche aussi.

Ce qui est chouette parce qu’en plus, tu bronzes mais de l’intérieur et du coup tu es jolie dedans. Moi depuis que j’ai avalé une ampoule allumée et que je me suis piquée à l’eau de javel, je rayonne.

Tu vois quand t’es ouin-ouin, la vie est belle.

Mais si Trump a trouvé tout ça, c’est parce que lui, ça fait très longtemps qu’il fait partie du club.

C’est même quasiment le maître étalon de la connerie, un peu comme Bolsonaro, Salvini et toute l’amicale des bas de plafonds.

En France aussi, ça fait longtemps que les bas du front ont leur carte de membre. Et ils s’en portent super bien. Parce qu’ils ont des solutions simples.

La crise c’est de la faute de l’Europe. Le chômage, c’est l’immigration, l’insécurité c’est les arabes, le corona-virus c’est les chinois.

Il suffit de quitter l’Europe ou de détourner les fonds du parlement Européen, de fermer les frontières, de noyer les migrants et hop tout est réglé… c’est reparti comme en 40, enfin comme en 40. Façon de parler.

Y a pas un problème qui résiste plus de cinq minutes à la bêtise.

Franchement quand t’as pas le moral, devenir con y a pas mieux.

Alors bien sûr, ça ne plaira pas au Big pharma, ni aux médias main-stream qui préfèrent nous mentir, ni à la finance internationale dont quand on est idiot, on sait très bien qui est derrière, même si on n’a pas le droit de le dire. Mais c’est pas parce que tous ces bien-pensants préfèrent les médicaments qui coutent cher, qu’il faut s’en priver.

Sur ce, je vous laisse y a un best-off de Zemmour à la télé et j’aimerais pas rater ça.