Voilà, cette semaine j’ai pris le temps d’écouter l’actualité, toutes les nouvelles, toutes les déclarations, tout. J’ai tout entendu, j’ai tout vu, j’ai tout lu…

Ce qui m’a permis de formuler une hypothèse alarmante mais néanmoins réaliste (…) et qui mériterait que nous en discutions (…) dans le cadre d’un grand débat national par exemple, je peux ?

Alors, attendu que, depuis lundi, on sait qu’il est tout à fait possible à une endive décérébrée du paf répondant au doux sobriquet de Baba de se demander publiquement …

Extrait

Attendu donc, qu’il est possible en France, à une heure de grande écoute, de mettre sur le même plan les caricatures d’un personnage fictif, le point de vue d’une adolescente menacée de mort après qu’elle ait suggéré de mettre un doigt dans le derrière dudit personnage fictif, et l’apologie d’un génocide par un rappeur se réjouissant de l’extermination de 6 millions d’individus de chair et de sang et ce juste parce qu’ils étaient juifs…

Attendu donc qu’il est tout à fait possible d’entretenir la confusion qui justifie les menaces de mort à l’encontre d’une adolescente et de la rédaction de Charlie, sans que cela n’émeuve personne,

Attendu que mercredi après l’annonce des mesures destinées à combattre la propagation du virus à Marseille, des élus locaux n’ont rien trouvé de mieux que de mobiliser les foules contre les fermetures des lieux de propagation que sont les bars et les restaurants… Se traduisant jeudi par des séances collectives d’expectoration de microgouttelettes au son de

Extrait

Attendu que vendredi, nous apprenions qu’une crevure s’enquérant de venger les affronts qu’aurait subi son prophète tout puissant, en infligeant des blessures d’une insoutenable gravité à deux membres de l’équipe de la société de production Première Ligne et qui avait le malheur ce jour-là de fumer devant les anciens locaux de Charlie Hebdo,

Attendu que ce même vendredi le seul passant qui ait tenté de s’interposer face à l’assaillant s’est fait arrêter par des policiers ravis de tenir un suspect de la bonne couleur de peau,

Attendu que dès Samedi des commentateurs comme la tartemuche de consultante en terrorisme qui servait ce jour-là de bouche-trou à BFMTV pouvait expliquer à Charlie Hebdo que…

Extrait

Euh… Attendu donc qu’il est possible le jour d’un nouvel attentat devant les locaux de Charlie Hebdo, de reprocher à Charlie Hebdo de faire « le jeu » des organisations terroristes qui ont décimé sa rédaction.

Bref, attendu tout ce que je viens de dire qui ne représente qu’une petite semaine d’actualité, je me demande s’il n’est pas raisonnable d’émettre l’hypothèse que notre pays, la France, pays que j’aime et qui m’a vu naître, soit … attention ce n’est qu’une hypothèse : Est-ce que la France ne serait pas en train de se barrer en sucette ? En cacahuète ou en quenouille?

Je pose la question… je sais pas, je ne demande qu’à être contredite… mais là faut m’aider