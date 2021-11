Mettons-nous d'accord, je n'ai rien contre les chasseurs...

D'abord parce qu'on ne se fâche pas avec des gens armés. Ensuite, parce les chasseurs ne sont pas tous cul-terreux et alcooliques, puisque tout le monde sait qu'il y a parmi eux un bon nombre d’urbains alcooliques.

Ah, la joie d’arpenter les champs de betteraves bourrés pour y décharger sa pétoire sur quelques faisans d'élevages, avant que ces derniers, recherchant la compagnie des hommes ne choisissent le canon du fusil pour perchoir.

Mais voilà, qu'avant-hier un automobiliste de 67 ans roulant sur la nationale 137 a été grièvement blessé par une balle de fusil probablement tirée par un chasseur à l'occasion d'une battue au sanglier.

Alors je sais qu'à chaque accident de chasse on entend les habituels « je voyais pas bien », « dans le doute j'ai préféré tirer », ou le traditionnel « on ne fait pas de pâté de chevreuil sans casser du joggeur », mais là c'est quoi l'idée ? Le chasseur n'a pas fait la différence entre un sanglier et une... Laguna ?

Parce que déjà, confondre un joggeur avec un chevreuil quand bien même on tomberait sur un chevreuil retord, qui aurait pris le soin de s’acheter des baskets et un jogging Quechua avant d’aller se promener en forêt, j’ai déjà du mal à croire que l’on puisse se tromper. Mais un sanglier et une voiture, j’y arrive pas.

A moins d’imaginer que la voiture elle-même, ait été conduite par un… sanglier en fuite.

Et même là on retombe sur l’hypothèse de l’alcoolémie et de la question qui me taraude depuis deux jours ; ce chasseur était-il plus ou moins bourré que celui qui vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir tiré dans la chambre d’un enfant lors d’une battue.

Parce que là, je vous assure que lorsqu’on écoute la défense du chasseur, l’hypothèse qu’il ait été à jeun n’a rien de charitable puisqu’à la question : « Comment avez-vous pu tirer dans la chambre d’un enfant de 9 ans en pensant tirer sur un sanglier ? » Le chasseur aurait répondu – je n’invente rien – « qu’il n’y avait pas de maison dans son champ de vision au moment du tir ».

Alors voilà, je veux bien me décentrer un peu, sortir de Saint-Germain des Prés et faire un pas vers le point-de-vue du chasseur… Mais ça demande quand même d’imaginer qu’entre le moment où il a visé le sanglier et celui où il a tiré, … une maison a surgi subrepticement pour se placer de manière fort imprudente sur la ligne de tire qui séparait le chasseur aviné du sanglier apeuré.

Ah non mais m’sieur le juge euh j’vous jure, la maison a l’était pas là !

Faut croire que le juge n’a pas été plus sensible que moi à l’argument puisqu’il l’a condamné à 4 mois de prison avec sursis en assortissant sa peine de l’interdiction de porter une arme pendant cinq ans, ce qui permettra au jeune garçon d’attendre ses 14 ans avant de porter un gilet par balles pour aller dans sa chambre.

Je sais qu’on va me reprocher de confondre la passion des chasseurs pour la nature et leur addiction pour le pastis nature dès 7h du matin, mais sincèrement quand ils arrêteront de confondre un sanglier avec un tgv, une voiture, une chambre d’enfant, un joggeur ou un cycliste, j’arrêterai moi aussi de les confondre avec des alcooliques.