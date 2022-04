Comme le dit si bien Gérard Depardieu…

« Les fins gourmets sont proches de la merde ».

Et Dieu sait que Gérard Depardieu est un fin gourmet dont le goût immodéré pour ce qui pue l’a souvent porté à se rapprocher de ce qui pouvait de près ou de loin … sentir la merde.

Une coprophilie l’invitant à embrasser Poutine, prendre la nationalité russe, allant même jusqu’à le pousser à renifler le derrière de Khadirov, le chien-chien méchant de Vladimir, qui, en plus d’être homophobe sent lui aussi, très très fort la merde.

Il y avait bien les assassinats d’opposants, les crimes de guerre en Tchétchénie et en Syrie, l’annexion de la Crimée, les centaines de milliers de civils assassinés, les bombardements d’hôpitaux et d’écoles… Rien n’y faisait, Gérard continuait à patauger joyeusement dans la fiente et le sang avec la mine satisfaite d’un gros bébé repu.

« Ah ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur et mon petit chien là-bas qui pue aussi. »

On avait beau expliquer à Gérard que Poutine pratiquait le crime contre l’humanité avec la même facilité avec laquelle lui, récite Cyrano, peu lui importait, Depardieu s’obstinait à porter sur Poutine le même regarder que celui d’une Hélène Carrère D’Encausse raide liquide devant l’érotisme insoutenable d’un Vladimir torse nu, chevauchant un ours brun dans les plaines de Sibérie, un saumon géant entre les dents… “Oh oui oui“, aimait-elle à répéter, “Vladimir, montre-moi ton gros saumon qui frétille.“

« Je sais que les journalistes, les choses pensent que c’est un monstre, il l’est certainement, certainement qu’il y a des choses qui sont insupportables, moi je ne les vois pas, je l’ai ai pas vu. »

On fermera les yeux sur ses années de bonheur entre investissements, collusion, optimisation fiscale et fêtes paillardes –j’ai envie de dire, la vie quoi- voilà que tout à coup, arriva ce qui arrive parfois à force de patauger dedans.

« Une fois j’en ai mangé, une chiasse… »

Et là c’est le drame ! Voilà que la semaine dernière, notre Gégé national a soudainement pris la mesure de ce que Poutine a toujours été, n’a jamais cessé d’être et restera fondamentalement et a dénoncé je cite : “les folles dérives inacceptables des dirigeants comme Vladimir Poutine" avant d’annoncer que les recettes de ses trois concerts au Théâtre des Champs-Élysées reviendraient en totalité aux victimes ukrainiennes".

J’ai beau ne pas tout à fait comprendre pourquoi ce sursaut de lucidité maintenant, mais dans un contexte où la plupart des “pro-poutine“, candidats ou non, ont à peine pris leur distance avec leur ex-tyran préféré, le retournement de Depardieu fait du bien en espérant que ses déclarations auront un impact important en Russie.