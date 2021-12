Samedi dernier, clôturant sa tournée au Moyen Orient, le Président Emmanuel Macron s’est exprimé au sujet d’une conversation sans aucun tabou qu’il avait eu avec euh… oui euh… mais qui c’est déjà ? Comment s’appelle ?

- Avec qui ?

- (serrer les dents) Mohammed Ben Salman…

On a l’impression qu’il serre les dents tellement ça a du mal à sortir. On entend bien qu’au moment de prononcer le nom de celui qu’on surnomme le “boucher de Jeddah“ ou “la tronçonneuse des consulats“ il serre désespérément les mâchoires pour faire ce qu’on appelle de l’auto-brouillage.

Un peu comme on s’approche d’une pharmacienne pour lui dire « excusez-moi je crois que j’ai une mycose vaginale ».

- une quoi ?

- Une mycose vaginale…

- Ah une mycose vaginale !!!

Mais passé ce petit moment de honte, on comprend qu’il est tout à fait possible de serrer la main d’un homme qui en a découpé un autre à la scie, à condition bien sûr d’avoir avec lui un dialogue sincère dans lequel on peut parler de tout et de rien et …

« Évidemment des droits de l’homme… évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite euh… à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. »

Voilà, à partir du moment où on n’hésite pas à lui envoyer dans les gencives les… « Réactions suite à ce qui avait pu se passer, aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons », là on peut avoir une discussion à couteaux tirés avec un esprit aussi aiguisé, dont les positions parfois un peu tranchées peuvent se confronter au sujet des « réactions que nous connaissons et que nous suivons » et qui ne sauraient ensanglant…, enfin “entacher“ notre lucrative amitié.

C’est vrai ça, pourquoi couper les cheveux en quatre avec quelqu’un capable de découper tout un journaliste en morceaux ? Ce serait dommage quand même.

D’ailleurs pourquoi continuer de faire de la “real politik à moitié“ ?

Au nom de quels principes faudrait-il n’abandonner qu’une partie de nos principes au nom de nos intérêts économiques, autant y aller à fond.

Finies les pudeurs de gazelles, les pas-de-deux et le ballet-des-faux-culs d’une diplomatie se pinçant le nez d’une main tout en présentant son RIB de l’autre. Finis les faux-fuyants, faux-semblant, les rodomontades, les postures de principes

parce qu’au fond à quoi sert d’habiller la mariée, si c’est pour la vendre au plus offrant ?

C’est vrai, comme ça rapporte toujours plus d’être le premier à serrer la main d’un bourreau, autant passer avant les autres !!!

Et puisqu’on va par-là, pourquoi faire dans la demi-mesure, pourquoi se contenter d’éviter de parler des Ouïghours quand on aurait tout à gagner à louer carrément “le programme de formation, d’éducation et d’insertion du peuple Ouïghours mis en place gratuitement par la Chine à destination d’un peuple qui ne s’est pas toujours montré reconnaissant envers le gouvernement chinois…“

Parce que c’est ça qui est bien avec la real politik, c’est que là où il y a un intérêt à se renier à moitié, il n’y a plus aucune raison de ne pas se renier complètement.