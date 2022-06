Après avoir découvert que construire des stades de foot climatisés au Qatar n'était pas le projet écoresponsable du siècle...

Il semblerait que l'ouverture de la billetterie pour la coupe du monde, en plein mois des fiertés LGBTQI+ n’ait pas suffit à transformer les qataris en hôtes gay-friendly de l’année.

Pas plus d’abaya arc-en-ciel pour les femmes que de rainbow flags au sommet des stades, que de pins accrochés aux longues “thawbe“… ces longues chemises blanches traditionnellement portées par les qataris.

Alors bien sûr, on ne s’attendait pas franchement à ce que la cérémonie d’ouverture ressemble à une marche des fiertés mais là, on réalise que même pour réserver une chambre d’hôtel quand on est un couple homosexuel c’est plus compliqué, moins fluide, moins évidant dans un pays où l’homosexualité est passible de 7 ans de prison… qu’à San Francisco par exemple...

D’un côté les organisateurs rappellent que les spectateurs seront reçus indifféremment de leur genre, leur orientation sexuelle ou religieuse, de l’autre le responsable de la sécurité Abdulaziz Abdulah Al Ansari, dit AAAA ,déclare : "Vous voulez manifester votre point de vue sur la situation (LGBTQ), faites-le dans une société où ce sera accepté (…)

Remarque sur ce point, il n’a pas tort, manifester pour des droits dans un pays où ils sont reconnus c’est un peu comme manifester pour le port d’armes aux Texas, c’est tellement relax qu’on se demande même si c’est utile.

Et lorsque “quadruple A“ toujours, précise qu’il ne faut pas “insulter toute la société dans un pays où on ne peut pas changer les lois pendant les 28 jours d’une Coupe du monde", il n’a pas forcément tort.

Est-ce qu’on peut aller manifester au Qatar au nom du droit universel de tout être humain à ne pas être discriminé pour des raisons de genre ou d’orientation sexuelle, ou est-ce que l’on demande poliment aux couples de même sexe de réserver dans deux chambres différentes et d’éviter de se tenir la main voire de s’embrasser en public, au nom du respect des différences culturelles et religieuses du pays organisateur ?

Et c’est là qu’on comprend quelle est la véritable fonction de cette coupe du monde : Nous reposer toutes les questions de l’époque.

Peut-on faire ses besoins dans des toilettes sèches pour économiser l’eau de la planète et climatiser des stades de foot dans le désert ?

Peut-on passer l’année à militer pour l’égalité homme-femme en France et se la mettre en veilleuse dans un pays où, comme le dit Human Rights Watch, “le système discriminatoire de tutelle masculine prive les femmes de leurs droits les plus élémentaires“.

Peut-on laisser des femmes dépendantes du bon vouloir de leur mari pour le choix de leur contraception sous prétexte que bon bah c’est culturel, c’est local, c’est exotique et que non, on ne peut pas aller contre leurs us et coutumes.

Doit-on cesser de leur imposer notre universalisme autocentré et post-colonial ?

La liberté de conscience, le droit des homosexuels, la lutte contre le patriarcat sont-ils l’expression de notre impérialisme ?

Où s’arrête l’universel et où commence le droit des autres à asservir les femmes et à emprisonner les homosexuels ?

Voilà autant de questions qui ne manqueront pas d’animer notre débat public parce qu’en matière de droits humains, une coupe du monde au Qatar c’est encore plus stimulant que d’organiser un colloque sur la protection de l’enfance au Vatican.