Je sais, ça peut surprendre mais en rendant le port de la burqa obligatoire... techniquement, les talibans ont, de fait, rendu illicite, le port du hijab dans l'espace public.

Fini le libéralisme dévergondé, finies toutes ces afghanes qui avaient l’impudeur de s’exhiber en hijab dans la rue, maintenant c’est burqa ou rien :

Non mais qu'est-ce que vous croyez bande de mécréantes, on a compris votre petit manège sous vos hijabs de péripatéticiennes, avec vos yeux de séductrices, vos joues de tentatrices et vos bouches de fella... maintenant c’est rideau pour tout le monde, (là c’est même les doubles-rideaux, store et velux) finie l'exhibition sexuelle.