Samedi soir j’ai regardé Léa à la télé, oui j’aime bien ça me rappelle le lundi au bureau toussa… Mais là je suis inquiète pour Laurent Ruquier… Ça pas l’air d’aller fort fort…

Oh il n’en peut plus… n’en a marre marre marre.

Moi ce qui m'emmerde c'est que j'ai fait toutes les doses mais on m'oblige encore à porter un masque dans la rue, j’ai fait toutes mes doses mais je peux quand même encore être contagieux finalement, j’ai fait toutes mes doses et je peux quand même me retrouver malade à l'hôpital.

Oh bah voilà. N’en a fait toutes ses doses mais n’a encore le masque, n’a encore la possibilité d’être contagieux et n’a toujours le risque de se retrouver malade à l’hôpital. N’en n’a plein de raisons de n’en avoir marre…

Parce qu’au fond, n’en a surtout marre de l’injustice. N’en a marre du “c’est pas normal“. N’en peut plus du “à-quoi-ça-sert-alors“.

N’en a marre du “c’est-trop-injuste“. Si ça se trouve n’en peut-être même marre de la vie. Et vous savez pourquoi n’en n’a marre de la vie ? Parce que la vie, sans la critiquer, a n’est pas très logique.

C'est pas en attirant l'attention sur les non-vaccinés qu’on va me faire oublier ceux que moi j'ai vraiment envie d'emmerder c'est tous les médecins qui au lieu d'être dans les hôpitaux sont sur les plateaux depuis deux ans à nous raconter connerie sur connerie.

Et c’est là qu’on voit que n’en-peut-plus-n’en-n’a-marre mais n’est au taquet quand même. Ne s’en laisse pas compter pour autant. L’est vigilant et tout.

Et ceux qui n’attiraient l’attention de Laurent Ruquier sur les non-vaccinés, pensant que n’allait le berner, n’en n’auront pas pour leur argent… Parce que Laurent lui, y n’en a pas après les non vaccinés qui encombrent les réas inutilement, non pas du tout… Y n’en a après les vrais coupables : « tous ces médecins qui, au lieu d’être à l’hôpital, disent conneries sur conneries sur les plateaux télé ».

Alors Laurent, comment te dire…

Je comprends que tu en aies marre parce que tout est trop compliqué :

Ce vaccin fonctionne MAIS pas à 100%. Ce vaccin divise les risques d’hospitalisation MAIS n’empêche pas tous les vaccinés de contracter ET de transmettre le virus. Ce vaccin protège MAIS il faut des rappels.

Et tiens-toi bien, même si la surreprésentation des non-vaccinés en détresse respiratoire est facile à prouver, il va falloir admettre que le nombre de malades vaccinés va fatalement s’accroître puisque le nombre de vaccinés augmente.

C’est compliqué mais je t’assure que si c’est à la portée d’un élève de 6ème, concentre-toi tu devrais y arriver.

Il faut l’admettre, c’est pas stable. Le virus mute mais il ne faut pas le prendre personnellement. Ça n’est pas contre toi.… il faut grandir maintenant. La vie n’est pas simple.

D’ailleurs au fond de toi tu sais intuitivement que la vie n’est pas toujours comme on voudrait, quand, par exemple, tu aimerais qu’on arrête de dire connerie sur connerie à la télévision ET que tu n’arrives pas toi-même à t’arrêter de débiter connerie sur connerie avec l’obstination d’un enfant de quatre ans refusant d’admettre que le monde n’a définitivement pas l’intention de répondre à tes petits caprices.