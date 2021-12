Vous le savez comme moi Nicolas, Léa, quelle que soit la situation il faut privilégier la pédagogie.

Alors si je prends le temps de répondre calmement à ma gynéco, qui attend que j’ai les pieds dans les étriers pour me demander :

« Et sinon, elle est sympa Léa Salamé ? »

Je ne vois pas pourquoi je n’userai pas de la même patience pour parler aux non-vaccinés qui, non contents d’avoir 7 fois plus de chance de gagner un séjour en réanimation, peuvent pour les plus zélés d’entre eux, aller jusqu’à présenter un faux pass-sanitaire au moment de leur hospitalisation ce qui se termine pour certains par un traitement inapproprié pouvant entraîner… La mort.

Loin de moi l’idée de couper l’envie à tous ceux qui trouveraient malin de jouer à la roulette russe avec un chargeur sept fois plus remplis que les autres, mais j’aimerais faire preuve d’un peu de pédagogie en partageant les risques associés à cette stratégie qui consiste à tromper la mort avec un faux pass-sanitaire.

Rappelons d’abord, une évidence : la mort tue, et le plus souvent de manière définitive.

On peut sauter en parachute sans parachute ou à l’élastique sans élastique pour prolonger la sensation d’avoir berné tout le monde, mais il faut savoir qu’à un moment la réalité risque de se rappeler à vous en réduisant considérablement la distance qui séparait votre tête, siège de vos stratégies les plus astucieuses… et vos orteils. Et Paf les petits génies !

C’est pareil en réa, il ne suffira pas de sortir un faux pass-sanitaire pour que la mort hésite ou qu’elle fasse preuve de compréhension.

C’est toute la difficulté avec la réalité, on peut mentir à sa famille, à son employeur à son médecin, ou à soi-même, mais il y a un moment où lorsque la réalité se rappelle à vous sous la forme d’une mort certaine, l’efficacité d’un faux pass-sanitaire s’avère toute relative.

Pour être plus simple et pédagogue je dirai : faux-pass / vraie connerie.

Mais n’y voyez aucun jugement, non, parce que, si leur goût du risque ne pesait pas autant sur le personnel hospitalier et les comptes publics, je ne verrais aucune vraie raison de les dissuader de participer de manière volontaire à la sélection naturelle qui est la condition de l’évolution de l’espèce humaine.

Parce qu’au-delà de la satisfaction de limiter le nombre de morts à court terme en encourageant tout le monde à se vacciner, n’y a-t-il pas un risque à long terme pour l’humanité de sauver à tout prix ceux qui se sont convaincus que le Corona était une invention, que le vaccin faisait partie d’un complot et qu’il suffirait de présenter un faux pass-sanitaire pour multiplier ses chances de survie.

Il faudrait aussi avoir la grâce de les laisser partir gentiment. Sans les culpabiliser ?

Comme tous ceux qui avant eux, se sont convaincus qu’ils pourraient scier la branche sur laquelle ils étaient assis pour en faire du petit bois ou plonger dans une piscine sans eau pour épater la jeune fille qui, faute de mieux, ira poursuivre la reproduction de l’espèce humaine avec un individu plus rationnel.

Je crains que l’humanité ne se relève plus facilement de la pandémie que d’essayer de sauver les plus timbrés d’entre nous.