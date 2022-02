Puisque le vent de liberté et de pot d’échappements qui a traversé la France ce week-end est parti du Canada, j’ai demandé à une amie québécoise de nous dire ce qu’elle en a pensé…Marie-Françoise ?

Je suis désolée pour les nuisances auditives mais dans nos convois, klaxonner c’est comme devenu un moyen d’exprimer toutes leurs revendications, fait que ça fait du bruit.

Chez nous autres, ça fait une couple de semaines qu’ils terrorisent le monde avec leurs gros camions en criant à la dictature.

Alors c’est vrai, comme ça vu de loin, on a l’impression que c’est la même affaire avec vos convois de la liberté made in France, à un détail près c’est que chez vous les convois de camions, vous les faites mais sans camion.

Ce qui pose quand même un problème de crédibilité : Parce que sans les trucks, occuper Paris avec cinq autos, trois motocyclettes puis deux roulottes, on s’est douté que ça l’avait peu de chance de pogner votre affaire.

Franchement, ça n’a pas d’allure rouler à 28Km/H dans une ville limitée à 30… C’est pas sérieux.

Votre convoi, l’a tellement rien à voir avec ceux d’icitte, qu’on finit par se demander si c’est pas juste une caricature pour nous niaiser là.

Puis y a une autre différence, c’est qu’icitte ils protestent d’abord pour avoir le droit de conduire sans pass-vaccinal… Ce que les routiers ont déjà le droit de faire en France.

Fait qu’on comprend pas trop c’est quoi l’idée ? De combattre un pass-sanitaire qui va prendre fin sous peu, ou de mener une révolution à deux mois d’une élection ?

Je me dis que si c’est juste pour réclamer le droit de vote, faudrait peut-être que quelqu’un pense à les prévenir qu’ils l’ont déjà !!!

Alors je veux bien que dernièrement de ce bord-ci de l’Atlantique on passe pour des épais, mais là je dois reconnaître que vous nous battez à plates coutures.

Parce que klaxonner pour klaxonner c’est ben l’fun mais vu le nombre de revendications, ça revient juste à faire pout-pout avec des avertisseurs sonores puis s’en aller chialer pour avoir pogné un ticket ou “pris amende“ comme on dit chez vous.

Pis ce qui a inspiré la protestation canadienne, c’est pas glorieux, mais c’est surtout l’occupation du Capitole par les supporters de Donald Trump.

Ben là les français va falloir faire un effort si vous voulez impressionner le monde, trouvez-vous au moins un leader en peau de bison, parce que tout ce jaune fluo on a juste l’impression d’être dans un vidéo clip des années 80.

Je me demande en attendant de trouver de vrais camions, des revendications et pis des soutiens qui sortent des complotistes et des antivax, si tous ces gens feraient pas mieux de s’engager pour l’un ou l’autre des candidats à l’élection présidentielle française, vu qu’ils sont nombreux sur la ligne de départ. Ou alors qu’ils aillent créer “le parti du convoi de la liberté“, à défaut de remporter la présidentielle au moins ça montrerait le pourcentage exact de la population française qui les soutient.

Sur ce, je vous fais des becs et vous dit…

A bientôt…. Oh non voilà que ça recommence…