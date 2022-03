Voilà, ça va être difficile à entendre mais il faut l’admettre, Poutine n’est plus du tout l’homme de ses débuts.

Et c’est Hubert Védrine qui l’exprime le plus sincèrement :

C’est pas le même Poutine, et les gens qui l’ont rencontré dont moi, il y a très longtemps, c’était un autre homme

Vous êtes déçus, personne ne pouvait s’y attendre, mais il va falloir vous y faire, Poutine a changé.

Il n’est plus ce "démocrate autoritaire" décrit par Zemmour, ni ce “modèle économique et patriote“ encensé par Le Pen, pas plus que l’homme qui devait “régler le problème en Syrie“ comme le disait Mélenchon.

Quand on pense au Vladimirichou des débuts… festif, déconneur, arrivant au pouvoir à coup de fanfares et d’explosifs et tout ça, juste pour aider Eltsine à prendre sa retraite anticipée.

Toujours prêt à rendre service le Poutinou, à héberger des journalistes en cellules individuelles, assurer les soins à domicile de ses opposants, repasser leurs slips, offrir une tasse de thé par-ci, un accompagnement en fin de vie par-là, le mec serviable, quoi….

Ses voisins vous le diront, dès ses débuts, Vladimirounet ne rechignait pas à faire le ménage jusque dans leurs chiottes ni à réaliser quelques travaux de terrassement comme à Grozny ou plus tard à Alep.

Un voisin, un peu envahissant parfois, garant son char dans le salon des géorgiens ou s’invitant à la table de la Crimée, mais un voisin présent, parfois trop c’est vrai, mais présent quand même.

Alors oui, comme le dit Védrine, on peut regretter ce Poutine “disponible et demandeur“ celui de la “main tendue“ vers l’Europe. Celui que Macron pensait amadouer en l'invitant à se faire cirer les godasses en grandes pompes à Versailles. Ce n’est plus le même homme.

Sinon pour tous ceux qui ne vivaient pas dans une grotte, pas de surprise, Poutine est bien l’immonde vérole sanguinaire, le chancre dur, la violente raclure qu'il avait dit qu'il serait, qu'il avait prouvé qu'il était et qu’il continue d’être avec une obstination et une régularité qui l’honorent.

La seule véritable surprise c’est qu’il aura fallu qu’il massacre l’Ukraine pour comprendre ce qu’il avait déjà réalisé en Tchétchénie et en Syrie.

Parce que la surprise ce serait quoi ? Qu'un dictateur qui a passé ses 22 premières années de pouvoir à éliminer ses opposants, envahir et annexer ses voisins, tuer des centaines de milliers de civils et bombarder des centaines d’hôpitaux, d’écoles, de maternités, de musées, de mosquées et d’églises puisse continuer à le faire … en Ukraine ?

C'était quoi l'idée, qu'il allait se lasser ?

Qu'avec l'âge et les amphétamines il allait oublier ce qu'il avait dit qu'il continuerait à faire ?

A ce niveau de naïveté on peut commencer à parler de connerie, voire de complicité non ?

D’ailleurs, c'est drôle comme les admirateurs de Poutine en France qui glorifiaient son autorité, sa force, sa bonne haleine et son courage face aux "agressions de l'Otan" sont passés de "il faut absolument que la France continue de lui livrer des armes" à "ce serait vraiment pas correct de fournir des armes aux ukrainiens pour qu’ils se défendent", le tout au nom de la paix dans le monde, elle est pas belle la vie ?

Sincèrement, s’il y a encore des gens pour penser que capituler est un acte pacifiste alors dans ce cas Pétain mérite le prix Nobel de la paix, non ?