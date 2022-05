Et dire qu’il y a encore une semaine la France insoumise avait enfin trouvé en Taha Bouhafs un vrai jeune issu des quartiers populaire, et voilà que patatras, le comité de suivi contre les violences sexuelles de la France insoumise, une sorte d’IGPN de gauche, a reçu des témoignages…

D’une gravite que nous n’avons jamais rencontré…La cellule s’est mise en place et lui a demandé de retirer sa candidature.

Et c’est là qu’en écoutant les inspecteurs Rousseau et Autain, mon petit cœur d’enfant issue de l’immigration s’est mis à saigner. Je me suis dit, “ah la la meskin pour une fois qu’ils vont chercher un jeune des quartiers populaire voilà que ça leur pète à la gueule – oui il parle comme ça mon petit cœur issu d’un peuple qui a beaucoup souffert -...

Même si, vu le nombre de personnes compétentes vivant dans les quartiers populaires… Quand on choisit pile celui qui publie des fake-news, crache sur les tombes de Charlie et finit par être condamné en première instance pour délit d’injure publique à raison de l’origine…, est ce qu’on peut encore parler de manque de bol ?!!!

Alors oui “Taha victime de son âge et de sa fougue“ c’était déjà indécent pour camoufler son CV, mais vue la gravité des témoignages, même Clémentine Autain semble renoncer à nous repeindre l’agresseur en victime…

Enfin “renoncé“… pas tout à fait vu son commentaire nous enjoignant de regarder du côté de “l'injustice et de la violence des attaques venues de l'extrême-droite“ publié après la décision de débrancher Bouhafs pour agressions sexuelles.

Alors, j’avoue j’aurais pouffé devant cette tentative de salto arrière depuis la cuvette de ses toilettes se terminant coincée dans ce que le désespoir lui a fait prendre pour une porte de sortie, si Autain n’avait pas eu l’indécence d’insister sur la volonté des victimes de…

“De ne pas participer aux insultes racistes et à la vague incroyable de violence que subit Taha Bouhafs sur les réseaux sociaux et dans les médias.“

Parce d’après moi, lorsque l’on connaît le sentiment de culpabilité quasi-universel des victimes de violences sexuelles, insister sur leur volonté de ne pas alimenter le racisme contre Bouhafs c’est le meilleur moyen de culpabiliser toutes celles qui à l’avenir, devront se demander si porter plainte contre une personne issue de l’immigration… n’alimenterait pas un peu le racisme.

Mais surtout parce que dans cette affaire je pense que :

Considérer qu’un parcours aussi controversé que celui de Bouhafs soit représentatif des quartiers populaires, c’est raciste.

Considérer que l’on puisse investir un condamné pour racisme parce qu’il est issu de l’immigration, c’est raciste.

Considérer qu’on ne puisse pas le critiquer parce qu’il est issu de l’immigration, c’est raciste.

Considérer qu’on ne devrait pas porter plainte pour agression sexuelle contre une personne issue de l’immigration, c’est raciste.

Alors, épargnez-moi la litanie des « je te crois » si c’est pour sacrifier le droit des victimes sur l’autel de vos intérêts électoraux et de l’antiracisme tartuffe. Sortez de votre secte, et de vos commission internes, cessez votre misérabilisme parce que Taha Bouhafs n’est pas un bébé phoque, c’est un justiciable comme les autres disposant des mêmes droits à répondre de ses actes ou à être innocenté mais… devant la justice.