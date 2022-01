Vendredi dernier le compte twitter de Dieu, “Dieu Officiel“, a été banni du réseau social pour… usurpation d’identité.

Ce qui veut dire, qu’il y a quelqu’un quelque part qui, en regardant les tweets de “Dieu“ s’est dit :

“y a un truc qui cloche, si ça se trouve c’est pas vraiment Dieu qui tweete rapport au fait que quand “Dieu“ tweete : “c’est l’heure de manger une raclette au melon“ y a quand même un doute. “

Là, le type va au bout de ses convictions, il entame une démarche pour signaler à Twitter l’usurpation d’identité… de Dieu donc. (Parce qu’il n’y a aucune chance que Dieu aime la raclette au melon et que même si c’était le cas, il ne viendrait pas le raconter sur les réseaux sociaux.)

Ça veut dire aussi, que de l’autre côté du réseau, au support de l’entreprise Twitter, y a un autre gars qui s’est dit, après vérification, que ce n’était effectivement pas Dieu (en personne, donc) qui tweetait derrière le compte “Dieu officiel“ et qu’il devait suspendre ce compte au cas où, le vrai Dieu décidait de consacrer un peu de son éternité à venir sur les réseaux pour poster des phrases lénifiantes sur le développement personnel, des photos de chatons.

Et bien s’il voulait faire ça par exemple, on peut dire qu’effectivement, la présence d’un faux compte entrainerait un préjudice conséquent en matière de e-réputation.

Et s’il y a un truc qui caractérise bien Dieu c’est qu’en matière de e-réputation, il est un peu tatillon, voire très à cheval sur son image.

Alors, à tous les auditeurs qui ne seraient pas familiers de la dinguerie des réseaux sociaux et qui s’interrogeraient sur la probabilité qu’un type souhaitant porter plainte pour usurpation de l’identité de Dieu pourrait rencontrer un type dans le service support d’une entreprise comme twitter qui le croit… Je répondrai qu’un réseau social est un espace ouvert à tous les timbrés et régulé par des algorithmes. Ce qui mécaniquement, ne peut pas bien se finir.

Mais revenons à nos moutons.

L’auteur du signalement à l’origine de la suspension de Dieu, après avoir affiché sa satisfaction d’avoir comme il dit “fait le travail“, nous en dit un peu plus sur ses motivations en écrivant … “Il se faisait passer pour Dieu et se moquer ouvertement et faisait plusieurs blasphèmes“, ou encore “c'est du blasphème, il se permet de se moquer ouvertement et se prend pour une divinité“.

Et c’est vrai que face à un argument comme “vas-y c’est quoi ce mec qui se prend pour une divinité“ on reste un peu les bras ballants, voire totalement démunis. Parce qu’à force de poser, de reposer et de re-re-re-poser la question du blasphème et d’un droit imaginaire à ne pas être blessé par un dessin, une caricature et maintenant un simple compte parodique (parce que oui au risque d’en décevoir certains, c’est un compte parodique) on n’en aurait presque fini par oublier qu’une partie conséquente de ceux qui surjouent la douleur de croyants blessés dans leur conviction les plus profondes, puissent être tout simplement neuneus.

Parce qu’à la lecture de leurs réactions, avant la suspension, pendant la suspension et après la remise en ligne du compte de Dieu-toujours hein…, je vous assure que s’il peut y avoir quelques doutes sur l’hypothèse qu’ils soient animés par la foi, celle qu’ils soient également sérieusement guidés par la bêtise est à ce stade plus qu’envisageable.