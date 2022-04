Dans six jours, les Français éliront un nouveau ou une nouvelle président(e)

Sophia Aram © Radio France / Capture d'écran

Après avoir compris qu’une organisation créée par d’anciens collabos et un négationniste, est une organisation d’extrême-droite,

Après avoir redécouvert que la candidate d’un parti dirigé par le même patronyme depuis 50 ans pourrait avoir un penchant pour l’autocratie et quelques mailles à partir avec l’État de droit,

Au moment où l’extrême-droite n’a jamais été aussi proche d’expérimenter la préférence nationale et le droit du sang…

Et ben bingo, c’est pile ce moment-là qu’une partie de la gauche a choisi pour mesurer l’efficacité de l’abstention et du vote blanc pour faire barrage… à l’extrême droite.

Comme ça, on se dit que c’est aussi idiot que d’éteindre un incendie avec une bonbonne de gaz, mais c’est sans compter sur la réaction des électeurs de Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan qui pourraient très bien relever le défi en décidant à leur tour de s’abstenir, histoire de prouver aux électeurs de gauche que lorsqu’il s’agit de jouer au con ils sont rarement les derniers.

Ce qui revient à miser sur l’hypothèse que les sympathisants d’extrême-droite qui choisiraient la victoire par l’abstention seraient au moins aussi nombreux et aussi crétins que les sympathisant d’extrême-gauche ayant fait le choix du barrage par l’abstention… Et autant jusque-là j’aurais pu hésiter, mais depuis une semaine, je ne suis pas tout à fait certaine de vouloir parier.

Il faut regarder les choses en face, mais après avoir mis trois ans à comprendre que les mouvements antisystème et complotistes du type antivax, anti-masques, pro-chloroquine, et autres résidus de gilets jaunes finiraient pour beaucoup d’entre eux fatalement par voter Le Pen, ça fait une semaine que l’extrême gauche noie sa déception dans la créativité.

Entre l’idée lumineuse de retirer le droit de vote à des vieux sous prétexte qu’ils votent pour d’autres candidats que ceux pour lesquels 42% des 18-24 ans auraient votés s’ils ne s’étaient pas abstenus…

L’idée d’aller manifester contre le second tour au son de “Ni Le Pen, Ni Macron“ ou celle de brûler sa carte d’électeur quand on n’a jamais eu à se battre pour la démocratie… Franchement je ne parierais plus sur l’hypothèse qu’au plus crétin des deux, ce soit forcément l’extrême-droite qui gagne.

Alors avec tout le tact de la fille qui regarde ses camarades se demander s’il est judicieux d’être à la fois funambule et somnambule, personnellement je ne miserai pas sur l’hypothèse du barrage par l’abstention qui, comme la digue imaginaire, la piscine sans eau et le saut sans parachute, a cet inconvénient que la beauté du geste est souvent gâchée par la violence de l’impact.

Je sais bien qu’on peut toujours faire le choix de la créativité contre celui de la logique et de la prudence, mais ce serait à peu près aussi malin que de s’allier avec un criminel de guerre pile au moment où celui-ci industrialise le crime contre l’humanité en Europe ou je sais pas… d’aller boire un thé avec les amis de Poutine avant d’avoir pensé à les rembourser…

C’est surprenant, c’est créatif, mais ce n’est pas sans risque.

C’est pourquoi j’espère que tous les titulaires d’une carte de séjour, les immigrés, les réfugiés et tous ceux qui n’auront ni le choix de voter, ni celui de subir ou pas la préférence nationale, partageront avec tous ces tartuffes de l’antiracisme "de gauche" le même goût pour l’expérimentation morbide.