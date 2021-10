Je trouve qu’il n’y a rien de plus méprisable que d’extraire un propos de son contexte pour lui faire dire l’inverse de ce que son locuteur veut dire ?

Oui ou non ?!!

Voilà c’était mon indignation du jour.

Alors, oui non j’avais une suite.

C’est pourquoi lorsqu’Alexis Corbière, député la France Insoumise, évoque sur le plateau de LCP, la nécessité d’adapter les outils pédagogiques à l’âge des élèves, dans la mesure où comme il le précise, on ne parle pas à des enfants comme à des collégiens ni comme à des lycéens ce qui, je pense, emportera l’adhésion de tout le monde ici ?

Oui ou non ?

Voilà, et quand il poursuit sa démonstration en expliquant par exemple que sur…

« La question de la sexualité, l’homophobie se porte bien parfois dans la jeunesse, quand vous discuter de textes classiques, de littérature et que vous racontez des histoires d’amour entre Verlaine et Raimbaud, ça peut choquer des jeunes gens, et bien le métier de l’enseignant n’est pas de choquer en permanence les élèves, mais de les faire progresser »

Et bien plutôt que de tourner en ridicule son propos, on pourrait le prendre au sérieux pour tirer, tant sur le plan pédagogique que sur le plan moral, toute la portée novatrice d’une idée qui ouvre des perspectives… intéressantes. Ce qui est exactement le rôle du politique : ouvrir le champ des possibles pour bâtir un monde… différent.

Oui ou non ?

Parce qu’effectivement si on évitait de parler des amours entre Verlaine et Raimbaud à cause de l’homophobie qui comme le dit si bien Alexis Corbière « se porte bien parfois dans la jeunesse », ça éviterait de choquer les élèves homophobes et puis surtout ça simplifierait quand même beaucoup le travail avec une idée toute simple à laquelle on n’avait pas pensé avant : éviter de parler d’homosexualité à des homophobes, surtout quand ils sont jeunes.

Et c’est vrai ça, pourquoi toujours choquer, irriter, énerver, pourquoi parler de droit de l’homme à des racistes, de parité à des sexistes ou de Shoah à des antisémites ? Faut voir qu’à un moment, on va finir par les braquer, ce qui n’est pas du tout le rôle des enseignants, qui est plutôt de faire progresser ses élèves.

Oui ou non ?

D’ailleurs pourquoi ne pas retirer tout ce qui pourrait choquer les homophobes, mais aussi les sexistes et les racistes des manuels scolaires, on gagnerait un temps fou vu le nombre d’homosexuels, de juifs, de noirs, d’arabes et de femmes dans la littérature, les livres d’histoire et de manière plus générale, … dans la vie.

Voilà donc une idée pédagogique intéressante et qui ouvre le débat sur l’utilisation de dessins réservés aux adultes comme outils pédagogique.

« A mon époque Charlie Hebdo était réservé aux adultes. Il y a des dessins là-dedans qui ne sont pas pour les enfants. Ce n’est pas pour autant que j’empêche la critique des religions. »

Et c’est vrai que l’idée de réserver les dessins de Charlie Hebdo aux adultes, en les considérant comme des images pornographiques, ça peut paraître un peu simpliste, si de manière malhonnête comme ça, on sort ce propos de son contexte…

Alors que si on le replace dans son contexte, à savoir une émission de la chaine parlementaire dédiée à Samul Paty la veille de la commémoration de l’assassinat de l’enseignant, alors c’est là qu’on mesure toute l’indécence du propos.