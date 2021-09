En cette période propice aux débats d’idées et à la confrontation pacifique de nos convictions et afin de choisir le meilleur projet pour la France – Léa, Nicolas, ça va bien se passer puisqu’il ne reste plus que 216 dodos avant les élections… j’aimerais vous parler de blettes.

Enfin de ce plat de blettes filandreuses, noyées dans une béchamel au goût de flotte et que je m’évertuais à engloutir, pendant qu’un surveillant forgeait ma conscience politique d’élèves de 6ème6 au collège Youri Gagarine à Trappes, en m’enjoignant de « penser à tous les enfants qui en Éthiopie ou au Sahel, n’avaient pas la chance d’avoir de blettes à manger et encore moins de Béchamel !!!»

Et c'est vrai que comparé au fait de mourir de faim, j’étais plutôt chanceuse. Ce plat de blettes faisait pour le coup, très bonne figure, ce qui était judicieux de la part du personnel pédagogique tant il s'agissait de la seule comparaison que ce supplice culinaire pouvait soutenir.

Remarquez, je vous parle de blettes mais ça marche aussi avec les épinards à la florentine accompagnés d’un œuf dur, qui dans l’assiette sentait déjà l’odeur de pet qui ne manquait jamais d’envahir la classe en début d’après-midi. Ce combat personnel avec ce plat de blettes était alors, l’alpha et l’oméga de mon engagement politique, pour le reste j’avais des préoccupations de mon âge, faire mes devoirs, faire du roller avec mes copines, tomber amoureuse, chanter des chansons de George Michael devant ma glace…

C’est-à-dire peu ou prou le niveau de conscience politique de n’importe quelle influenceuse faisant l’apologie du rajeunissement de sa shneck sur Instagram.

Sans ces blettes pas de conscience de gauche. Ce sont elles qui m’ont permis de mesurer la chance qui était la mienne de vivre en France et de m’ouvrir à la condition des victimes de la faim dans le monde, dans un geste désintéressé qui consistait à engloutir ce plat vomitif sans attendre en retour le moindre signe de reconnaissance de la part de ces petits éthiopiens, alors que bon, c'était quand même pour eux que je me battais…

37 ans plus tard, je découvre les campagnes de harcèlement en ligne et dans la cour des collèges contre les élèves de 6ème nés en 2010 juste parce qu’ils sont nés… en 2010.

Et c’est particulièrement difficile à comprendre pour une 1973 comme moi, surtout qu’à mon époque, avec le Minitel on était assez à l’abri vus que la vitesse et le prix de la connexion nous auraient endettés sur 20 ans juste pour avoir le plaisir d’harceler un seul 1974 !!!

C’est pourquoi j’aimerais dire à tous ces gamins qui pensent mener leurs premiers combats en gâchant la vie des plus jeunes, de penser qu’au même moment en Afghanistan de jeunes garçons refusent d’aller à l’école tant que les filles en seront privées en lançant courageusement et peut être au risque de leur vie ou de celles de leurs parents, le hashtag : #EcoleJamaisSansMaSoeur…

Alors je ne sais pas si ce sermon leur fera passer le goût des blettes ni même l’envie d’humilier leurs camarades mais j’imagine qu’ils pourraient tenter de se décentrer un peu, et de regarder ailleurs avant d’imiter les campagnes de harcèlement qui traversent quotidiennement nos réseaux sociaux, animés par des adultes, des responsables politiques et parfois même des États, convaincus qu’il s’agit là de combats politiques.