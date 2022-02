Quand je vois le boulot abattu par “les experts en tout“, passés de la question des nano-particules présentes dans l’ARN messager, à celle de l’instrumentalisation des minorités russophones dans la crise entre la Russie et l’Ukraine…

Et tout ça en un week-end, le cul sur leurs toilettes, un smartphone dans une main et un rouleau de PQ dans l’autre, moi, je dis chapeau !!!

Et à ce propos, je ne voudrais pas incriminer un collègue et néanmoins ami, mais je pense que si Pierre Haski passait un peu moins de temps dans les ambassades et un peu plus aux toilettes sur Twitter, à regarder le monde par le bon côté de la lunette, ça lui permettrait d’améliorer son transit d’une part, mais surtout il poserait des avis un peu plus tranchés dans le poste…

Par exemple, il aurait pu comprendre que l’agresseur en situation de légitime défense, c’est Poutine et ses 190 000 soldats prêts… à se “défendre“ donc !

Mais tous les épidémiologistes, tous les vaccinologues et tous les experts en libertés publiques l’ont compris depuis longtemps, eux.

Ça fait longtemps aussi qu’il aurait intercédé pour que Depardieu aille en personne négocier la désescalade avec Poutine… Mais tous les spécialistes en beaujolais l’ont compris depuis leur première cuite.

Ça fait longtemps aussi qu’il saurait qu’on ne défend jamais l’intégrité territoriale d’un État face à un dictateur.

Et ça, tous les nationalistes d’extrême-droite en France l’ont bien compris.

Ça fait longtemps également qu’il aurait eu l’humilité d’interviewer Didier Raoult sur la question ukrainienne qui a certainement un avis sur la question et peut être même un traitement.

Avouez que si l’hydroxy-chloroquine ou l’Ivermectine pris en début de conflit, dès l’apparition des premières tensions, avaient un effet positif, bah ce serait ballot de s’en passer.

Et on s’apercevrait tout de suite qu’on a plus affaire à un conflit de voisinage ou à une gripette qu’à une véritable guerre, mais bien sûr !!!

Et que si l’Ukraine avait commencé par augmenter le nombre de lits en réa, et bien ils auraient peut-être été en mesure de faire face à l’armée russe sans déranger les européens.

Parfois, quand on écoute ces experts en tout, on se demande comment ils trouvent l’audace et la ressource de faire tout ça, juste pour le plaisir, et gratuitement en plus ?

Et puis quand on lit “Les infiltrés“, le livre enquête de Caroline Michel-Aguirre et Matthieu Aron sur la dépendance de l’État aux experts-en-tout, mais payant cette fois, des cabinets conseils, on se demande s’ils ont vraiment quelque chose à leur envier… surtout quand on écoute la réponse du directeur associé de McKinsay France aux questions de la commission d’enquête parlementaire :

Notre rôle a été d’accompagner la DTIP pour organiser un séminaire qui était prévu par le Ministère en lien avec un certain nombre d’organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d’évolution de marché.

Et on se dit finalement, que nos “experts en tout“ sévissant sur Twitter et Facebook ne sont peut-être pas toujours les seuls à travailler assis sur la cuvette de leurs toilettes et que parfois la différence entre les deux, c’est le coût et que leurs cabinets à eux ne s’appellent pas… Mc Kinsey.