Mardi dernier une quarantaine de personnalités appartenant à ce que la France compte de plus « chimiquement pur à gauche » a poussé un cri qui entrera sans nul doute au Panthéon des “indignations de gauche“.

Une tribune écrite avec la sueur de ceux qui souffrent, le sang de ceux qui meurent, la salive de ceux qui ont faim ou les carries des ceux qui n’ont plus de dents… et dont la formule choc portée par Adèle Haenel, Annie Ernaux et autres Ariane Ascaride, claque comme un string sur les marches du Palais des festivals : « Pas de débat, pas de mandat ».

Un slogan en forme de publicité pour un yaourt, inspiré du fameux « pas de bras, pas de chocolat », blagounette navrante servant ici de socle conceptuel à une pensée politique devant tout au prêt-à-penser des idées reçues, à l’entre-soi rigolard du militantisme 2.0 “style fête à Macron“, “genre happening sur Tic toc“ ou “à base de flash mob militant“ :

À cause de Macron…

Arrête ça j’en peux plus !

L’idée étant de défendre la nécessité d’un débat entre les candidats avant le premier tour, ce qui est légitime, et de menacer Macron de lui retirer toute forme de légitimité au cas où il s’obstinerait à la fois à gagner l’élection, et à refuser le débat avant le premier tour.

Il s’agit bien d’une invitation au débat assortie d’une injonction à entrer dans l’arène, ce qui n’est pas un titre de film de cul, mais bien une menace, celle de ne pas reconnaître le verdict des urnes et de s’asseoir sur la démocratie.

Vous noterez que ces génies misent moins sur leur capacité à remporter l’élection que sur leur aptitude à encourager un climat d’insurrection dans lequel Adèle Haenel aura tout le loisir d’hurler « je me lève et je me casse » sans courir le risque qu’on lui réponde « et bah c’est ça vas-y, casse-toi ».

Alors vous pensez bien qu’à la manière d’un pet sur une toile cirée, une idée aussi creuse ne pouvait que traverser ce qui nous sert d’échiquier politique, rassemblant de Ruffin à Zemmour en passant par Gérard Larcher, Président du Sénat, le tout sans qu’aucun ne prenne la peine de regretter l’effondrement du débat public imposé par la médiocrité des participants ou leur avidité à venir, par exemple, se faire fourrer le slip de nouilles dans des “face à Baba“ en forme de “face au vide“.

Mais voilà, je suis démocrate et avant d’inscrire la formule « pas de débat pas de mandant » au fronton des mairies ou de la rejeter dans la cuvette dont je pense qu’elle n’aurait jamais dû sortir, j’ai une idée qui devrait mettre tout le monde d’accord. Je peux ?

L’idée un peu fofolle, serait d’organiser un vote, genre à bulletin secret, style suffrage universel, dans lequel les français auraient le choix, tenez-vous bien, entre un candidat qui ne souhaite pas débattre avant le premier tour et des candidats qui souhaitent débattre avant le premier tour. Ensuite on compte les bulletins de vote et si jamais le peuple souverain choisissait un candidat qui n’aurait pas débattu avant le premier tour et ben je propose que nos joyeux signataires, remettent leur idée dans leur culotte.