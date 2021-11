Samedi dernier, place de la République à Paris, en marge de la marche contre les violences faîtes aux femmes, le collectif « booty therapy » a organisé une petite séance de twerk

Une petite séance de twerk pour, je cite les propos des organisatrices rapportés par Cécile Bouanchaud du Monde : “montrer que ce n’est pas une danse de putes mais une façon de se réapproprier son corps et de s’empouvoirer“.

Bon bah là, petite pause traduction parce qu’il y a plein de mots nouveaux :

Alors, “booty thérapy“, de l’argot américain butt ou booty désignant les fesses ou le popotin, ce qui peut être traduit par thérapie du cul ou thérapie par le cul comme vous préférez.

Une thérapie consistant donc à faire twerker des femmes dans la rue, ce qui revient d’après les images de la manifestation à s’allonger sur le sol en culotte, appuyées sur les avant-bras, fesses relevées et jambes écartées le tout en remuant son booty donc, au rythme de la musique et en public.

Va-s-y prends-ça dans le turban Simone de Beauvoir.

« On ne naitrait pas femme, mais on le deviendrait… en twerquant ».

Ce qui peut paraître un peu bizarre voire complètement débile si l’on n’intègre pas l’idée qu’il s’agit justement de démontrer que comme le disent les organisatrices, le twerk “n’est pas une danse de pute mais une façon de se réapproprier son corps et de s’empouvoirer“, ce que personnellement, je n’arrive pas à faire.

Non, j’ai beau retourner la question, mais l’idée que des décennies de luttes féministes nous conduisent à nous retrouver en culotte, fesses en l’air, pattes écartées devant un public dont on imagine qu’une partie se masturbe et que l’autre lutte contre l’idée de sexualiser le twerk, je n’y arrive pas.

Parce qu’autant je suis évidemment pour qu’on arrête de sexualiser les femmes quelle que soit leur façon de se vêtir, de marcher, de s’asseoir, autant je pense que désexualiser le twerk, c’est un peu comme dés-érotiser le slow ou le tango et si on pouvait éviter de désexualiser les préliminaires ou le cunnilingus parce que là, je pense qu’on y perdrait beaucoup.

Quant à l’idée de montrer, je cite : “que ce n’est pas une danse de putes“, je trouve que renvoyer l’excitation sexuelle à la prostitution est absolument dégueulasse.

Déjà parce que cette vision sexiste du monde entre « vertu » et « prostitution » interdit de twerker pour susciter l’excitation, ce qui doit pouvoir arriver, et désigne les prostituées comme le mal, ce qu’elles ne sont pas.

Les booty-thérapeutes donc, ont beau m’expliquer qu’il s’agit de “s’empouvoirer“ par le twerk ça me déprime.

(Oui je sais moi aussi j’ai du mal à réaliser que j’ai vraiment prononcé cette phrase.)

Alors je ne sais pas si l’étape d’après ce sera de s’empouvoirer en désexualisant la fellation dans des manifestation, ce qui aurait certes tendance à populariser le mouvement féministe, y compris auprès des plus ardents défenseurs du patriarcat, mais j’aimerais quand même qu’on puisse réfléchir ensemble à l’idée qu’il n’y aurait peut-être pas grand-chose à gagner à désexualiser la… sexualité et que compte tenue de l’ampleur du combat contre les violences faîtes aux femmes, du sexisme ordinaire qui continue d’alimenter cette violence et de notre relative incapacité à traiter le problème, il serait peut-être temps d’arrêter de tortiller du cul et de prendre la lutte à bras le corps.