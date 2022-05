N’en déplaise aux Balkany, l’opinion publique est moins disposée à séparer le ministre du “mis en examen“, le candidat du condamné et l’élu de son casier…

Car aussi surprenant que ça puisse paraître, quitte à choisir nos élus, il semblerait qu’on ait tendance à les préférer honnêtes.

C’est dingue, non ? Et quand on demande à Guérini si la majorité présidentielle peut investir un candidat condamné à 3 000 euros avec sursis pour violence sur son ex-compagne, il a beau dire que :

“C’est très difficile de répondre en une seconde à cette question-là“

Cinq minutes plus tard, Guérini salue l’interruption volontaire de candidature du maire de la Roche-Gajac, rapport au fait que, quelles que soient les circonstances, il est difficile d’être candidat et condamné pour violence envers une femme.

Alors que candidat à la présidentielle et raciste, depuis Zemmour, on sait que ça marche aussi bien que pour être chroniqueur sur CNews ou …candidat reconquête dans le Pas de Calais et condamné pour avoir traité un footballeur de “sale nègre“. C’est à se demander si c’est pas un atout… En tous cas, c’est pas pire que d’avoir traité une policière d’arabe de service quand on est Insoumis.

Alors que le même candidat accusé de violences sexuelles doit se retirer.

Ce qui place les accusations de violences sexuelles tellement au-dessus d’une condamnation pour racisme que même son avocat, plutôt que de défendre son client, a préféré le piétiner par un laconique : « Taha m’a tuer ».

- Bah oui “Omar“, “Taha“ tout ça, pour Arié Alimi c’est un peu “kif-kif bourricot“, c’est juste bon qu’à foutre votre réputation en l’air.

Alors que condamné pour harcèlement moral ou complicité d’escroquerie comme Sira Sylla et Michel Fanget de la majorité présidentielle tout va bien… C’est pas plus un problème que d’être condamné pour rébellion et provocation face aux forces de l’ordre, quand on s’appelle Mélenchon.

Et quand on imagine le travail qu’il a fallu aux Insoumis pour retrouver et investir l’infirmière condamnée pour avoir jeté un projectile sur des policiers, on se dit que certaines condamnations seraient carrément un plus.

C’est comme “mise en examen pour prise illégale d’intérêt dans l’exercice de sa fonction de ministre de la justice“ quand on s’appelle Dupond-Moretti c’est une compétence distinctive un peu comme mise en examen pour "détournement de fonds publics" quand on s’appelle Marine Le Pen, c’est considéré comme une forme de maîtrise des rouages.

Le seul truc avec la mise en examen c’est veiller à limiter les chefs d’inculpation.

Prenez Thierry Solère il a dû jeter l’éponge au 13ème chef d’inculpation. Parce que 13 ça porte malheur… Peut-être reviendra-t-il à la quatorzième… on sait pas ?

Que faire d’un Damien Abad après une plainte pour viol classée sans suite et un témoignage toujours pour viol mais sans plainte ?

C’est quoi la logique ? Quand on sait que François de Rugy a démissionné pour un homard, j'imagine que ça aurait été plus simple si Abad avait violé une langoustine ?

Parce qu’en tout état de cause, si rien n’empêche un parti ou un chef de gouvernement d’appliquer ses propres critères moraux pour choisir ses candidats ou ses ministres, est-ce qu’on ne pourrait pas se mettre d’accord sur l’idée que la mise en examen ou le renvoi devant un tribunal pourrait suspendre mécaniquement le mandat ou la candidature, là où la condamnation y mettrait un terme ?

Ce qui à défaut d’éviter les casseroles, permettrait de ne pas les départager uniquement en fonction du bruit qu’elles font.