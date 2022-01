Pour ceux qui seraient passés à côté, la primaire populaire qu’est-ce que c’est ?

C’est un collectif de citoyens de “gôche“, réunis autour de l’idée que l’union fait la force et que la division et bah ça divise.

Ça fait pas nouveau-nouveau dit comme ça, mais avec l’accent du 11ème arrondissement de Paris, ça donne…

« Seuls on va nulle part mais ensemble on va juste… à l’Élysée quoi » et tout de suite ça sonne plus “force de l’écologie et de justice sociale“ .

Oui c’est comme ça qu’on dit « de gauche » en 2022.

L’idée c’est que si toute la gauche se rassemble derrière Christia… Enfin derrière “une candidature unique“, on a plus de chance de gagner. »

Heu, Nicolas, pour prendre un exemple de boomer, l’idée c’est d’éviter ce qui s’est passé en 2002, quand Jospin s’est présenté contre Taubira, Chevènement et Mammère et que ça a tout foutu par terre.

Et bah la semaine prochaine on va enfin savoir si le processus de désignation de Christiane Taubira a fonctionné ou pas.

“Le suspense! Non mais t’imagines ça se termine avec Charlotte Marchandise ou Anna Agueb-Porterie, non mais l’accident quoi.

Côté Mélenchon, Jadot, Hidalgo c’est réglé ils veulent pas participer donc leurs militants out quoi.“

Quant à Roussel, il est pas dans la liste rapport au fait qu’il est pas assez de gauche ou qu’il a pas été plébiscité pour figurer dans la liste des candidats malgré eux.

Ah oui parce que je vous ai pas dit, en dehors des candidats dont le prénom commence par Christiane et le nom se termine par Taubira, ne sont retenus comme candidats d’office à la primaire populaire que les personnes qui ont été plébiscitées.

Bon évidemment une primaire qui rassemble 7 candidats désignés d’office, pour participer de gré ou de force, à une séance de notation allant de « très bien » à « insuffisant »… tu te dis que si tu rajoutes de la paille et quelques bouses t’es quand même plus près d’un concours de charolaises au salon de l’agriculture que d’un processus démocratique…

Mais ça c’est parce que vous n’avez rien compris.

Parce qu’en fait, la primaire populaire c’est pas les vieux partis, les sections locales, les fédés et tout, non, la primaire populaire comme nous l’explique Samuel Grzysbowski son co-fondateur, je cite: « C’est de la data. Parce que c’est des gens que l’on peut contacter et que l’on peut faire participer à une campagne.»

“Voilà, y sont dead les partis, vive la data ! Il est venu le temps de la data. Parce que l’objectif c’est… “

Ø Son2

« Nous notre but avec le pole politique c’est d’essayer d’empêcher les membres du bloc de justice, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot puissent avoir les 500 signatures ».

Voilà c’est pas l’union des gauches c’est l’élimination des autres gauches, par la data.

Tu penses primaire alors que c’est juste une OPA pour racheter à la baisse les organisations politiques de gauche dans le but de réinvestir la data sur Christ… Enfin sur la candidate qui sortira du concours agricole.

Ce qui est génial c’est qu’après avec cette data, tu peux vendre des paniers bio, des cours de Kapoera, des graines de chia ou des toilettes sèches.

Donc je vous dis à lundi prochain pour officialiser la victoire de Christ… Enfin de la personne qui remportera le concours de la data.